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Bayrampaşa Belediyesi Bilgi Merkezi yaz okulu başladı

Bayrampaşa Belediyesi Bilgi Merkezi yaz okulu, öğrencilere kapılarını açtı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:44
Bayrampaşa Belediyesi Bilgi Merkezi yaz okulu başladı

Bayrampaşa Belediyesi Bilgi Merkezi yaz okulu, öğrencilere kapılarını açtı. 8-14 yaş aralığındaki öğrenciler, ilçedeki 4 farklı merkezde 2 ay boyunca ücretsiz olarak hem eğlenecek hem öğrenecek.


Bayrampaşa Belediyesi Bilgi Merkezi tarafından her yıl düzenlenen yaz okulu başladı. İsmetpaşa Bilgi Merkezi, Terazidere Bilgi Evi, Nazmiye Kaya Bilgi Evi (Kocatepe) ve Kartaltepe Bilgi Evi olmak üzere toplam 4 merkezde yaklaşık bin öğrenci 31 Ağustos’a kadar ücretsiz olarak hem eğlenecek hem öğrenecek. Yaz okulunda öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre katılabilecekleri sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yer veriliyor. Yaz okuluyla çocukların yaz tatili döneminde eğlenerek dinlenmeleri, zamanlarını verimli şekilde değerlendirmeleri; sanat, spor ve kültürel alandaki becerilerini geliştirmeleri amaçlanıyor.


Yaz okulunda öğrencilerin alacağı eğitimler ve katılacağı programlar şu şekilde sıralanıyor:


Siyer- İlmihal Dersi, Kur’an-ı Kerim, Değerler Eğitimi, Bilişim Atölyesi - Scratch Atölyesi (Yazılım algoritmasını çocukların anlayacağı dille anlatan program), Robotik Atölyesi (Bilim Merkezi), Ebru, Basketbol (Erkek Öğrenci) Bilgi Merkezi/Semih Erden Spor Salonu, Tekvando Bilgi Merkezi/Semih Erden Spor Salonu, Okçuluk, Jimnastik, Futbol (Bilgi Merkezi /Terazidere sahası), Karakalem, Zeka Oyunları, Yardımlaşma Kulübü (Huzurevi ziyareti ve kitap okuma, körler kütüphanesi sesli okuma, hayvan barınağı yapma vs), Geri Dönüşüm Atölyesi, Origami Atölyesi ,İşaret Dili Atölyesi , İngilizce Etkinlik Kulübü ,El Becerileri Atölyesi (Etamin işleme, çivi çakma, dikiş dikme, mutfak işleri vs) ,İlk Yardım Atölyesi (Sağlık işleri), Oyunlarla Matematik, Tiyatro.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:44
  1. sanat
  2. kültür
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