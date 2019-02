Bayrampaşa Belediye Başkanı Aydıner: ’ 31 Mart bir tarihtir, bir milattır’

Bayrampaşa Belediye Meclis üyesi adaylarının tanıtım toplantısında konuşan, AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkanı ve aynı zamanda adayı Atila Aydıner, Millet İttifakına değinerek, "O iki partinin vermiş olduğu isimler belediye meclis üyesi olacak. Peki Kandil Dağı ile bağlantıları olanlar Belediye Meclis üyelerine girdiklerinde ne olacak? Bunun vebalini kim taşıyacak, 31 Mart, bir tarihtir bir milattır" dedi.

Bayrampaşa Semih Erden Kapalı Spor Salonunda, Bayrampaşa Belediye Meclis üyesi adayların tanıtım toplantısı yapıldı. Tanıtımdan önce bir konuşma yapan, AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkanı ve aynı zamanda Adayı Atila Aydıner, Millet İttifakına değindi.

"2019-2024 hedeflerimiz ile ilgili muhteşem projelerimiz olacak"

Cumhur ittifakına ve projelere vurgu yapan Aydıner, "Cumhur ittifakı İnşallah başladı, ebediyete kadar devam edecek ve bu vesileyle de Türkiye Cumhuriyeti Lider bir ülke olarak iki genel başkanıyla el ele omuz omuza, gönül gönüle, yarınlara en güzel bir şekilde mesajlarını verecektir. Bundan sonra bildiğiniz gibi 2019-2024 hedeflerimiz ile ilgili muhteşem projelerimiz olacak. Bu projeler şu anda hazırlanıyor, projelerimizin içerisinde Bayrampaşa geleceğe taşıyacak olan Makro düzeyde olan muhteşem projelerimiz var" dedi.

"Mazlum insanların ayağa kalkmasına vesile olacaktır"

Aydıner oyların önemine binaen, "Atila Aydıner’i, Binali Yıldırım beyefendiyi seçiyorsunuz ama, vermiş olduğunuz her oy dünya lideri sevgili cumhurbaşkanımıza güç üzerine güç veriyor. Bunu asla unutmayın çünkü onun güçlenmesi, dünyadaki mazlum insanların ayağa kalkmasına vesile olacaktır, uyanmasına vesile olacaktır. Müslüman kardeşlerimize yardım edeceğiz. Bu nedenle 31 Mart sıradan bir yerel yönetim seçimi değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin beka sorunu olan bir seçimdir, unutmayın.Şu anda Bayrampaşa, Rumeli’sinden Anadolusuyla muhteşem iki tane kültür birlikte duruyor. Bayrampaşa 81 vilayetin demokratik yapısını ifade ediyor" açıklamasını yaptı.

Millet ittifakının kuruluş amacının görülmesi gerektiğini belirten Aydıner şöyle devam etti:

"Bu ülkemizin bir projesidir ülkemizi geleceğe taşıyacak olan bir projedir. Bu nedenle bu ittifaka hep birlikte sahip çıkmak gerekiyor, hep birlikte sahip çıktığımız zaman bir olacağız iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye Cumhuriyeti olacağız. Suriye’de, Afrin’de ve Mümbiç’te dahil olmak üzere Fırat’ın doğusunda oynanan oyunları çok iyi biliyorsunuz. Bu oyunları bozmak için 31 Mart adrestir,bir tarihtir bir milattır. Bunu bilin o nedenle fotoğrafın büyüğüne bakın.

Şu anda ittifak yapan siyasi partilere baktığınızda, aday çıkartmadılar. Adayı neden çıkartıyorsun? Kime oy veriyorsun? Cumhuriyet Halk Partisi’ne kim oy veriyor? İYİ parti veriyor, kim oy veriyor HDP veriyor, Saadet ne yapıyor kendisi aday çıkartıp oyları topluyor. Dikkat edin bunun altında büyük bir oyun var. HDP’nin aday çıkartmaması İYİ Parti’nin aday çıkartmaması niye Oyların tamamını CHP’nin toparlanması için.İki partinin vermiş olduğu isimler belediye meclis üyesi olacak. Peki Kandil Dağı ile bağlantıları olanlar Belediye Meclis üyeliğine girdiklerinde ne olacak? Bunun vebalini kim taşıyacak? Böyle bir vebalin altına Bayrampaşalı hemşerilerim girer mi? girmez İnşallah. 31 Mart önemli bir tarihtir. Her birimiz Gece gündüz demeden çalışmamız lazım. Alacağımız her oy, biraz önce söylediğim gibi sevgili Cumhurbaşkanımızın elini güçlendirecek. Her bir oy ona yarın daha çok dik durmasını ve daha büyük çapta Türkiye Cumhuriyeti’nin temsil etme hakkını da verecektir."

Atilla Aydıner’in konuşmasından sonra, meclis üye adayları tek tek sahneye çağrılarak vatandaşlara tanıtıldı. Ardından Meclis üye adayları ve Aydıner beraber toplu fotoğraf çekti. Program sonunda Aydıner vatandaşlarla tek tek ilgilendikten sonra, fotoğraf çekmek isteyenlerle fotoğraf çektikten sonra salondan ayrıldı.