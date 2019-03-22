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Bayramoğlu’ndan MÜSİAD’a ziyaret

Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD ) 2 .

22 Mart 2019 Cuma 16:42
Bayramoğlu’ndan MÜSİAD’a ziyaret

Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD ) 2 . Dönem Genel Başkanı B. Ali Bayramoğlu Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz ve yönetim kurulunu ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz “Ali Bayramoğlu MÜSİAD’da 9 yıl Genel Başkan Yardımcılığı görevini yapmış 22 Mayıs 1999 Tarihinde yapılan Genel Kurulda MÜSİAD 2. Dönem Genel Başkanı olmuş. 17 Nisan 2004 tarihine kadar Genel Başkanlık görevini yürütmüştür. Halen MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti üyeliği yapmaktadır. Kendilerine MÜSİAD’a verdikleri bu emeklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Bizler şunu hep ifade ederiz MÜSİAD’ın emeklisi olmaz rahmetlisi olur diye. Ali Bayramoğlu da MÜSİAD ailesinin içinde her daim olması ve görev almasıyla bu sözün canlı vakasıdır, bizler dekendilerinin tecrübelerinden istifade etmek isteriz” dedi


MÜSİAD2 . Dönem Genel Başkanı B. Ali Bayramoğlu “Malatya’nın birinci markası kayısıikinci markası siyaset adamları.Başkanlar ve cumhurbaşkanlığı çıkarmış bir il. Anadolu ruhunu ve sıcakkanlılığı. Bunlar daha çok önemli,her geldiğimiz zaman bunu görüyoruz.Anadolu yapı kültürü dediğimiz yapısizlerin bünyesinde barınıyor.Fırat batısı ve Fırat doğusu diye,bu kültür inşallah buranın insanları hiçbir zaman bozmaz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 16:42
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