0553 313 94 23

Bayramlıklarını Başkan Özlü’den aldılar

Düzce Belediye Başkanı Dr.

01 Haziran 2019 Cumartesi 13:16
Bayramlıklarını Başkan Özlü’den aldılar

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan bayram hediyelerini sahiplerine verdi.


Düzce Belediyesi her bayramda olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi çocukları giydirmeye devam etti. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan hediye paketlerini dağıtmak üzere müdürlük binasına giden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’ye, Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu ve birim çalışanları da eşlik etti. Aileleri ile birlikte davet edilen çocuklar, karşılarında Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’yü görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Her çocukla tek tek konuşan ve hediyelerini bizzat veren Başkan Özlü yaptığı açıklamada “Sevgili çocuklarımızın yüzündeki tebessümü, o mutluluğu görmek bizlere yetiyor. Ailelerinin ve onların Ramazan bayramını şimdiden kutluyorum. Bayram hepimize sağlık, huzur ve mutluluk getirsin inşallah. Hediyelerini güle güle kullansınlar” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 13:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rektör Uzun’un bayram mesajı
    1. Rektör Uzun’un bayram mesajı
    2. İbrahim Üzülmez, Kasımpaşa ile 1..
    3. Bünyan’da 206 Çocuk İçin Bayram Erken..
    4. Odunpazarı personeli etik eğitimi aldı
    5. Madrid'de 5 İngiliz taraftar gözaltına..
    6. LGS kapsamındaki merkezi sınav sona erdi
    7. Malatya’da erken bayramlaşma
    8. Başkan Bayırdır, yol arkadaşları ile..
    9. Mantar hastalığı nasıl geçer? Mantar..
    10. 19 kilo 331 gram uyuşturucu ele..
    11. Kayseri’de süne zararlısı ile mücadele..
    12. Şanlıurfa’da derelerde temizlik..
    13. Pakistan Başkanı, Suudi Veliaht..
    14. Tatile çıkarken sosyal medya..
    15. Takla atan otomobilde can pazarı: 5..
    16. Düzce’de geçen yıl kazalarda 44 kişi..
    17. Ereğli Belediyesi, Kadir Gecesine özel..
    18. Bayram trafiğinde ’mola’ uygulaması
    19. DeFacto’dan yeni koleksiyon
    20. Bayram tatiline giden işçiler kaza..
    21. Amasya’da taşıt sayısı 2 bin 370 arttı
    22. Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü,..
    23. GÜNCELLEME - Türkiye-İran sınırında..
    24. Şevki Yılmaz, “Kuran-ı Kerim bir..
    25. Askeri miğferle öldüren astsubay..
    26. ABB Başkanı Çakır’dan Dadaş’a tam..
    27. Evli koca, eski eşinin yüzüne kezzap..
    28. 'Pençe'de yeni dalga! Havaya uçuruldu
    29. Şeftalinin faydaları saymakla bitmiyor
    30. İHH Diyarbakır Şubesi, 2 bin 500..
    O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu ortaya çıktı!
    O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu ortaya çıktı!
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti