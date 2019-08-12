Bayramlaşma programına Süryaniler de katıldı

MARDİN (AA) - Mardin'de Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programına Süryani vatandaşlar da katıldı.

Farklı etnik yapıların, dil ve dinden vatandaşların yüzyıllardır huzur içinde yaşadığı hoşgörü kenti Mardin'de, Atatürk Kültür Merkezi'nde bayramlaşma programı düzenlendi.

Etkinliğe Vali Mustafa Yaman, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriyel Akyüz ile Süryani cemaati üyeleri katıldı.

Vali Yaman burada yaptığı konuşmada, Mardin'in çok kültürlü bir şehir olduğunu, farklı inançlara mensup vatandaşların asırlardır huzur içinde bir arada yaşadığını söyledi.

Bu bayramda Süryani, Arap, Türk ,Kürt hep birlikte bayramlaştıklarını aktaran Yaman, ''Süryani toplumu da bizimle beraber. Zaten her önemli günde hep bir aradayız. Her inanç ve kültür birlikte hareket ediyor. Bu çok güzel bir duygu. Bayramlar bildiğiniz gibi birliği ve beraberliği artırıyor. İnsanlar sevdikleriyle buluşuyor. Bu vesileyle de duygular daha da pekişiyor.'' diye konuştu.

Yaman, Süryani cemaatine Kurban Bayramı'nda da bir arada oldukları için teşekkür etti.

- "Allah ülkemize zeval vermesin"

Metropolit Özmen de Mardin'de bütün bayramların, her kesimin katılımıyla bir aile gibi kutlandığını vurguladı.

Dini bayramları hep birlikte kutladıklarını aktaran Özmen, şunları kaydetti:

"Müslüman kardeşlerimizin Kurban Bayramı'nı cemaatimiz adına kutluyor, sağlık ve mutluluk diliyoruz. Mardin'de bir aile gibi hep beraberiz. Dillerin ve dinlerin şehri Mardin, bugün de çok güzel bir gün yaşıyor. Müslüman kardeşlerimizle barış ve huzur içinde yaşıyoruz ve bunun devamını diliyoruz. Ülkemizde huzurun ve barışın her zaman daim olması için dualarımızı, yakarışlarımızı ilettik. Allah ülkemize zeval vermesin.''

Programa, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Mardin Cumhuriyet Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç da katıldı.