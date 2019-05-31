Bayramları taçlandıran iyi çikolatanın püf noktaları

Ankara’da faaliyet gösteren bir çikolata firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Hacıosmanoğlu, “Ağızda çabuk eriyen çikolata en iyi çikolatadır. Bir çikolata 45 dakika boyunca ağızda o tadı bırakır” dedi.

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala rengarenk çikolatalar vitrinlerde yerini alırken, uzmanı iyi çikolatanın püf noktalarını anlattı. Bir çikolata firmasının Yönetim Kurulu Başkanı olan Zafer Hacıosmanoğlu, 25 senedir kafe, pastane ve restoran zinciri işleten bir firma olarak çikolata fabrikası da açtıklarını belirtti. Hacıosmanoğlu, “Çikolata bizim hayalimizdi. Araştırmalar yaparak, İsviçre, Alman ve İtalyan teknolojiyi birleştirdik. Gana, Güney Afrika ve Ekvator’dan getirdiğimiz kakao çekirdekleri ve kakao yağı likörüyle en üst düzeyde ve İsviçre kalitesinde çikolatalar üretiyoruz” diye konuştu.

Bayramların kucaklaşma, buluşma, hasret giderme ve ziyaret etme olduğunu söyleyen Hacıosmanoğlu, bunu da taçlandıranın çikolata olduğunu ve insanlara mutluluk verdiğini ifade etti.

İyi ve kaliteli çikolatanın püf noktaları

Hacıosmanoğlu, iyi çikolatanın pürüzsüz ve parlak olması gerektiğini söyleyerek, kırıldığı zaman özellikle bitter çikolatada iyi ses çıkması gerektiğini vurguladı. İyi ve kaliteli çikolatanın ağızda yağ tadı bırakmaması gerektiğini belirten Hacıosmanoğlu, “İyi çikolata, iyi kakao yağından olur. Çikolatanın en önemli ham maddesi olan kakao yağı, vücut ısısıyla eriyen tek yağdır onun için kakao yağı çok önemli ve yararlıdır. İyi çikolata, yüksek teknolojiyle ve kaliteli ham maddeden yapılır” şeklinde konuştu.

Hacıosmanoğlu ayrıca, ileri teknoloji ile üretilen çikolatalarda inceltme işleminin önemli olduğunu vurgulayarak, “Ağızda çabuk eriyen çikolata en iyi çikolatadır. Bir çikolata 45 dakika boyunca ağızda o tadı bırakır” ifadelerini kullandı.

Çikolataları oda sıcaklığında saklayın

Çikolatayı dolapta saklamamak gerektiğinin altını çizen Hacıosmanoğlu, “Buzdolabına koyduğumuz çikolatalar, belirli bir süre sonra beyazlar ve ağızda sağlıklı bir tat bırakmaz. Çikolatayı oda sıcaklığında, 20 ile 22 derece arasında saklamamız yeterli” şeklinde konuştu.

Birbirinden lezzetli çikolataların yer aldığı fabrikada Çikolata Şefi Tanju Akkaya da, kendi özel kremasını kullanarak gerçekleştirdiği çikolata yapımı hakkında bilgiler verdi.