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"Bayramlar birleştirici ve bütünleştiricidir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı:- "Bayramların sosyolojik kümeleri ve grupları olmaz. Bayramlar birleştirici ve bütünleştiricidir"

05 Haziran 2019 Çarşamba 16:20
"Bayramlar birleştirici ve bütünleştiricidir"

RİZE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Bayramların sosyolojik kümeleri ve grupları olmaz. Bayramlar birleştirici ve bütünleştiricidir." dedi.

Yazıcı, Rize Valiliği ile Rize Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Vatandaşlarla bayramlaşan Yazıcı, çocuklara harçlık verdi. Yazıcı, daha sonra vatandaşlara pilav ve kavurma ikram etti.

Yazıcı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramların herkesin olduğunu söyledi. Yazıcı, "Bayramların sosyolojik kümeleri ve grupları olmaz. Bayramlar birleştirici ve bütünleştiricidir. Küskünlerin barışması, kırgınlıkların ve dargınlıkların ortadan kaldırılması için en önemli ortamları oluşturur. Bu bakımdan değerler ölçüsü itibariyle bayramlar hazine gibidir." ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde sandık başkanlarının oluşumuyla alakalı önemli bir sorun yaşadıklarını dile getiren Yazıcı, şöyle devam etti:

"Bu görmezden gelinemez. 2018 yılında yapılmış bir düzenleme. Belki çok kişi bu düzenlemenin 2018 yılında yapılmış olduğunu göz ardı ederek anlamakta zorluk çekiyor ya da bu açıdan bir eleştiri getiriyor. Bu düzenleme 2018 yılında yapıldı. Bütün sandık başkanları kamu görevlilerinden oluşturulacak diye. İstanbul'da aşağı yukarı tespit edilen 650 dolayında sandıkta sandık başkanları kamu görevlilerinden atanmamış. Bu tasarrufu icra edenler, niye kamu görevlisi dışında kişileri sandık başkanı atadıklarına ilişkin açıklayıcı bir gerekçe de ortaya koyamamışlar. 2018 yılında yapılmış düzenlemeye aykırı bir içtihat kurul kararı oluşturuldu. Çoğunluk 7 üye seçimlerin yenilenmesine karar verdi."

Hayati Yazıcı, şunları kaydetti:

"Bu seçimlerin yenilenmesine sebep olan sandık başkanı veya sandık kurulu üyelerinin, bir kısım yerlerde haklarında soruşturma açılmış olmasına rağmen tekrar görevlendirilmelerine ilişkin YSK kararıdır tartışma konusu olan. Bunu da eminim ki YSK yeniden gözden geçirir ve değerlendirir. Şunu da unutmamak gerekir, kişiler hakkında hüküm tesis edilene kadar masumiyet kuralı vardır. Bu kuralı dikkate aldığımızda elbette ki 31 Mart'taki seçimlerle ilgili yanlış tasarrufta bulunan sandık başkanları şayet bu düzenlemeyi ve tasarrufu özel amaçla yapmamışlar ise özel yaptıklarına henüz bir delil yok ama araştırma konusudur. Yoksa onların da buradan ders aldığı kanısındayım. Daha zaman var. Bu uygun zaman içinde telafi edilir ve giderilir."

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun ortak canlı yayına katılmaları konusunda bir mutabakat olduğunu belirten Yazıcı, "Bunun şekli ve şemali her iki partinin yetkilileri ve görevlileri arasında belirlenecek. Belirlenmiş bir çerçevede kamuoyuna takdim edilir. Bunun üzerinde arkadaşlarımız çalışıyor." dedi.

Programa, Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Rize milletvekilleri Osman Aşkın Bak, Muhammed Avcı, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, Rize Baro Başkanı Ümit Peçe, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 16:20
  1. AK PartiGenel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı
  2. Bayramlaşma programı
  3. Rİze

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