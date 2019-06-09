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Bayramın en uğrak yeri Gökgöl Mağarası oldu

Türkiye’nin en uzun 10.

09 Haziran 2019 Pazar 16:47
Bayramın en uğrak yeri Gökgöl Mağarası oldu

Türkiye’nin en uzun 10., Zonguldak’ın ise en uzun 2. mağarası olan Gökgöl Mağarası Ramazan Bayramı’nda da vatandaşların büyük ilgisini gördü.


Türkiye’nin gezilebilir ve halka açık 875 metrelik alanı ile en uzun 10. mağarası olarak bilinen Gökgöl Mağarası, yapılan çalışmaların ardından 1 Haziran 2016 tarihinde yeniden hizmete açıldı. Yaklaşık 340 milyon yaşındaki mercan fosillerin bulunduğu mağara, en yaşlı yapı oluşumlarına da ev sahipliği yapıyor. Zonguldak-Ankara karayolu üzerinde bulunan Gökgöl Mağarası, Türkiye’nin önemli mağaraları arasındaki yerini koruyor. Mağara içerisinde yapımı tamamlanan aydınlatma, güvenlik, mağara içi köprü gibi çalışmaları da ziyaretçi potansiyelini artırdı. Yıl içinde sıcaklık ve nem oranının fazla değişmemesi nedeni ile mikroklima özelliğine sahip olmasıyla bilinen mağaranın girişten büyük çöküntü salonuna kadar olan bölümleri ’Fosil giriş’, ’Astım Salonu’, ’Harikalar Salonu’ gibi adlarla nitelendirildi.


Ramazan Bayramı’nın hafta sonu tatilleriyle birleştirilmesi üzerine en çok ilgiyi gören mekanlardan birisi de Gökgöl Mağarası oldu. Şehir içinden ve şehir dışından bir çok kişi uzun yıllar boyunca oluşan mağara yapısını yakından izledi. Mağarada bolca hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, tatil fırsatını da kenti gezerek değerlendirdi.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 16:47
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