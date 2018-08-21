Bayramın bilançosu: Bin 226 acemi kasap yaralı
Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi esnasında bin 226 kişi, kurban kesmeye çalışırken yaralandı.21 Ağustos 2018 Salı 16:23
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bayram namazının ardından kesimlerin başladığı kentte, kurbanlık keserken yaralanan vatandaşlar, yakınlarının yardımı veya ambulanslarla şehrin farklı bölgelerindeki hastanelere kaldırıldı.
Şu ana kadar hastanelere başvuran bin 226 kişinin, bıçak, satır kesiği ve hayvan tepmesi sonucu yaralandığı belirtildi.
Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu ediliyor.
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