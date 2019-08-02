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Bayramiç’ten Başkan Turgay Erdem’e ziyaret

Çanakkale’nin Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i makamında ziyaret ederek, iki ilçenin kardeş olması talebinde bulundu.

02 Ağustos 2019 Cuma 17:18
Bayramiç’ten Başkan Turgay Erdem’e ziyaret

Çanakkale’nin Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i makamında ziyaret ederek, iki ilçenin kardeş olması talebinde bulundu.


Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Çanakkale’nin Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun’u makamında ağırladı. Halk Evi’nde gerçekleşen ziyarette Bayramiç Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Karadeniz ile Mestanlı Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Öztürk de yer aldı. Bayramiç ilçesi hakkında Başkan Turgay Erdem’e bilgi veren Mert Uygun, Nilüfer ile Bayramiç’in kardeş kent olması yönündeki talebini de dile getirdi.


Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette, Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, Nilüfer Belediyesi ile ortak çalışmaların altına imza atmak istediklerini söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, kardeş şehir talebini değerlendireceklerini belirtti. Başkan Turgay Erdem, tecrübe paylaşımına her zaman açık olduklarını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 17:18
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