Bayramiç’te öğrencilerden anlamı proje

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde,Bayramiç Menderes İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, okulda hazırlanan stanttan yiyecek ve içecekleri alarak ücretini kasaya atıyor.

Bayramiç’in önde gelen eğitim kurumlarından Menderes İlkokulu ve Ortaokulu, anlamlı bir projeye imza attı. Menderes İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, okulda hazırlanan ve "Dürüstlük Bakkalı" adı verilen stanttan yiyecek ve içecekleri alarak ücretini kasaya atıyor. Herhangi bir kontrolün bulunmadığı stanttan istedikleri yiyecek ve içecekleri sıraya girerek alan öğrenciler, ücretleri kasaya atarak dürüstlük örneği sergiliyor. Okul idaresi tarafından da ürünlere herhangi bir kar marjı koyulmuyor. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Orhan Avcı’nın önderliğinde ve Müdür Yardımcısı Tuncay Öztürk’ün idaresinde gerçekleşen proje, velilerin büyük beğenisini topladı. Projeyi öğrencilere dürüstlük kavramını aşılamak ve sorumluluk sahibi bireyler olmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirdiklerini dile getiren Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Orhan Avcı, "Değerler eğitimi kapsamında hayata geçirdiğimiz projede ürünlere kesinlikle kar konulmuyor. Dürüstlük Bakkalı adını verdiğimiz proje, öğrencilerimiz için çok anlamlı ve faydalı oldu. Projeyle hem öğrencilerimiz ihtiyaçlarını karşılıyor, hem de dürüstlük ve sorumluluk gibi değerleri kavrıyor. Öğrencilerimizin sorumluluklarını yerine getirmesi bizleri çok mutlu etti. Ücretlerde hiçbir sıkıntı yaşanmaması ne kadar doğru bir projeyi hayata geçirdiğimizi bize gösterdi. Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz" dedi.