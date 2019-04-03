Bayramiç Belediye Başkanlığında devir teslim Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde,31 Mart Mahalli İdari Seçimlerinde el değiştiren Bayramiç Belediyesinde devir teslim töreni yapıldı.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde,31 Mart Mahalli İdari Seçimlerinde el değiştiren Bayramiç Belediyesinde devir teslim töreni yapıldı. Belediye Başkanlığı kazanan CHP’li Mert Uygun, alkışlar eşliğinde koltuğuna oturdu. Tören sonrası başkanlık makamının kapıları söküldü.

Bayramiç’te 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde el değiştiren belediyede devir teslim gerçekleşti.

Sabah saatlerinde Bayramiç Adliyesi’ne giderek,mazbatalarını alan CHP’li yeni Belediye Başkanı Mert Uygun, belediye meclis üyeleri ve İl Genel Meclisi üyeleri, daha sonra belediye binası önünde kurban kesti. Bayramiç Müftüsü Ertuğrul Akın’ın duası sonrası alkışlar eşliğinde belediye binasına giren Uygun, belediye çalışanlarının tebriklerini kabul etti. Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun ve meclis üyeleri ardından başkanlık makamının kapısını sökerek,içeriye girdi. Başkan Uygun "Halka kapı olmaz. Kapımız her zaman, herkese açık olacak. Bizleri bu makamlara getiren vatandaşlarımız istedikleri zaman kapımızı çalmadan yanımıza girecek" dedi.

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