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Bayramı ülkesinde geçiren Suriyelilerden 5 bini Türkiye’ye döndü

Ramazan Bayramı’nı yakınlarının yanında geçiren 20 bin Suriyeliden 5 bini Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye döndü.

20 Haziran 2019 Perşembe 12:04
Bayramı ülkesinde geçiren Suriyelilerden 5 bini Türkiye’ye döndü

Ramazan Bayramı’nı yakınlarının yanında geçiren 20 bin Suriyeliden 5 bini Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye döndü.


17-31 Mayıs arasında Türkiye’nin çeşitli kentlerinden Kilis’e gelen 20 bin 576 Suriyeli, Ramazan Bayramı için valilik izniyle ülkesine gitmişti. Bugünden itibaren 5 bin Suriyeli Türkiye’ye dönüş yaptı. Dönüş için randevu günü olan Suriyeliler, Babul Selam Sınır Kapısı’ndan Öncüpınar Sınır Kapısı’na geliyor. Burada Göç İdaresi ile pasaport polisi tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, 4 güvenlik noktasından geçtikten sonra tahsis edilen otobüslerle Türkiye’ye geliyor. Suriyeliler, gümrük görevlilerinin son kontrollerinden sonra Kilis üzerinden Türkiye’ye giriş yapıyor.


Suriyelilerin dönüşünün 1 Kasım 2019 tarihine kadar süreceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 12:04
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