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Bayramı ülkelerinde geçiren 20 bin Suriyeliden 2 bini Türkiye’ye döndü

Ramazan Bayramı’nı ülkelerinde geçiren 20 bin Suriyeliden 2 bini Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye döndü.

12 Haziran 2019 Çarşamba 13:02
Bayramı ülkelerinde geçiren 20 bin Suriyeliden 2 bini Türkiye’ye döndü

Ramazan Bayramı’nı ülkelerinde geçiren 20 bin Suriyeliden 2 bini Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye döndü.


17-31 Mayıs arasında Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis’e gelen 20 bin 576 Suriyeli, Ramazan Bayramı için valilik izniyle ülkesine gitmişti. Bugünden itibaren 2 bin Suriyeli Türkiye’ye dönüş yaptı. Suriyeliler, Babul Selam Sınır Kapısı’nda üzerinden Öncüpınar Sınır Kapısı’na geliyor. Burada Göç İdaresi ile pasaport polisi tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, güvenlik önlemleri altında tahsis edilen otobüslerle Türkiye’ye geliyor. Suriyeliler, gümrük görevlilerinin son kontrollerinden sonra Kilis üzerinden Türkiye’ye giriş yapıyor.


Suriyelilerin dönüşünün 1 Kasım 2019 tarihine kadar süreceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 13:02
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