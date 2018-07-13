Bayram ikramiyesi emeklilerin yüzünü güldürecek

İlk bin liralık ikramiye Ramazan Bayramı öncesinde ödenmişti. Emeklilere, Kurban Bayramı öncesinde de bin lira ikramiye verilecek.

Yasaya göre, ikramiyeden yararlanmak için ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık alıyor olmak gerekiyor.

Yani Kurban Bayramı ikramiyesinin ödeneceği tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bin lira ikramiyeyi alabilecek.

TARİHE DİKKAT

Sosyal Güvenlik Kurumu`na emeklilik için dilekçe verilen tarih büyük önem taşıyor. Kurban Bayramı`nda ikramiye 31 Temmuz`a kadar emekliliği hak eden ve bu tarih de dahil olmak üzere emeklilik için dilekçesini verenlere ödenecek.

1 Ağustos ve sonrasında emekliliğe hak kazanan ve dilekçesini verenler ise bu yıl Kurban Bayramı`nda ikramiye alamayacak.

MALUL OLAN DA ALIYOR

Dini bayram ikramiyesi sadece emeklilere ödenmiyor. Malulen emekli olmuş malullük aylığı alan kişilere de bin lira ikramiye veriliyor.

Dul ve yetimler ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara da ikramiye ödeniyor. Ancak ödenecek tutar, ölüm aylığı/iş göremezlik oranı üzerinden hesaplanıyor.

Örneğin; yüzde 50 ölüm aylığı bağlanan kadına, 500 lira ikramiye ödeniyor. 2 aylık alanlara ise hangisinde oran daha yüksek ise onun üzerinden ödeme yapılıyor.