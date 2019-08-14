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Bayramda torunun torununu görmenin mutluluğunu yaşadı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde Kurban Bayramı ziyaretinde beş neslin bir araya gelmesiyle 82 yaşındaki Semahat Ayaz, torunun torunu görmenin mutluluğunu yaşadı - Semahat Ayaz:- "Torunumun torununu görmek de çok güzel bir duygu. Allah bana uzun bir ömür vermiş, torunumun torununu da gördük çok şükür"

14 Ağustos 2019 Çarşamba 18:18
Bayramda torunun torununu görmenin mutluluğunu yaşadı

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde Kurban Bayramı ziyaretinde beş nesil buluştu, büyük anne Semahat Ayaz, torunun torunu görmenin mutluluğunu yaşadı.

Büyük anne Semahat Ayaz'ı (82) bayramda yalnız bırakmak istemeyen kızı Nuriye Boylu (62), Boylu'nun kızı Kadriye Toprak (47), Toprak'ın kızı Dilara Özkul ve 5 aylık oğlu Ömer Alp Özkul, Ayaz'ın Saray Mahallesi'ndeki evinde bir araya geldi.

Torunun torununu bayramda görmenin mutluluğunu yaşayan Ayaz, 5 aylık Ömer Alp Özkul'u kucağına alarak sevdi.

Bir araya gelen beş nesil, birbirleriyle sohbet ederek hasret giderdi ve bayram tatlısı yedi.

- "Büyük annem torununun torununu görmüş oldu"

Beş nesli bayramda buluşturan Dilara Özkul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuğu Ömer Alp olduktan sonra büyük anneannelerini ziyaret etmeyi çok istediğini söyledi.

Buluşmayı özel olarak ayarladığını, annesini ve anneannesini de alarak büyük annelerini ziyaret ettiklerini aktaran Özkul, "Büyükannem torununun torununu görmüş oldu, onları bir araya getirmek çok güzel bir duydu." dedi.

Özkul, bayram coşkusunu beş nesil yaşadıklarını ifade ederek "Büyük anneannemiz çok mutlu oldu. Büyüklerimizi bayramda yalnız bırakmadık. Geleneklerimizi yaşattık, çok mutluyuz, çok güzel bir bayram geçirdik." diye konuştu.

Özkul'un annesi Kadriye Toprak da fırsat buldukça aile bireyleriyle bir araya geldikleri ancak bu yıl diğerlerinden farklı olarak anneannesini yeni doğan torunu ile tanıştırdıklarını anlattı.

Kızı Dilara'nın beş nesli bir araya getirerek kendilerine iki bayramı bir arada yaşattığını dile getiren Toprak, "Sevinçliyiz hep beraber güzel bir bayram geçirdik." dedi.

- "Torunumun torununu görmek de çok güzel bir duygu"

1953 yılında görücü usulü ile evlenen büyük anne Semahat Ayaz ise bayramda torunun torununu gördüğü için mutlu olduğu aktararak şunları kaydetti:

"Dört çocuğumdan 12 torunum var. Onların da torunları var artık. Çok sevinçliyim, yavrularım bayramda çok şükür geldiler, beni yalnız bırakmadılar. Torunumun torununu görmek de çok güzel bir duygu. Allah bana uzun bir ömür vermiş, torunumun torununu da gördük çok şükür."

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 18:18
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