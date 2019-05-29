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"Bayramda tatile gidenler olabilir, kısa tutun ve geri gelin"

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu:- "Önümüzde bayram var. Bayramda tatile gidenler olabilir, kısa tutun ve geri gelin. Benim her birinize sandıkta ihtiyacım var. Herkesin oy kullanmasını istiyorum. 23 Haziran'da sandıkta görev alacağız. Yüz binlerce insan sandık güvenliğini sağlayacağız ve bir avuç insana fırsat vermeyeceğiz"

29 Mayıs 2019 Çarşamba 19:32
"Bayramda tatile gidenler olabilir, kısa tutun ve geri gelin"

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Önümüzde bayram var. Bayramda tatile gidenler olabilir, kısa tutun ve geri gelin. Benim her birinize sandıkta ihtiyacım var. Herkesin oy kullanmasını istiyorum. 23 Haziran'da sandıkta görev alacağız. Yüz binlerce insan sandık güvenliğini sağlayacağız ve bir avuç insana fırsat vermeyeceğiz." dedi.

İmamoğlu, seçim otobüsüyle Zeytinburnu İstasyon Meydanı'nda vatandaşlara hitap ettikten sonra Fatih Kocamustafapaşa'ya geçti.

Kocamustafapaşa Meydanı'nda miting düzenleyen İmamoğlu "Fatih Sultan Mehmet'e, Fatih'ten selam olsun. İstanbul'un fethi kutlu olsun. Asla ama asla bu şehre ihanet etmemek lazım. Allah'ım bu şehri ihanet edenlerden korusun." diye konuştu.

İmamoğlu, halkın 16 milyon insana hizmet eden bir belediye başkanı istediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Referandumu hatırlıyorsunuz. Sonrasında geçen yıl cumhurbaşkanlığı seçimi oldu onu da hatırlıyorsunuz. Ne dediler, 'Referandumdan sonra gaza basacağız. Ülkenin ekonomisi uçacak.' dediler. Herkese büyük vaatlerde bulundular. Ne yazık ki dünyanın en yüksek enflasyonundan birine sahip bir ülkeyiz. Resmi rakamlara göre son 8 ayda 1,5 milyon insanımız işsiz kaldı. Sadece İstanbul'da dört aileden birisi açlık sınırının altında. Hani ekonomi fırlayacaktı? Hani seçimden sonra herkes mutlu olacaktı, işsizlik bitecekti? Ama olmadı. Ben ne yaptım? Ne dedim? Seçimden sonra gelir gelmez taahhütlerimizi başlayacağız dedim. Sadece 18 günde ulaşım indirimini yaptık mı? 18 günde sadece milli bayramlarda değil milli ve dini bayramlarda ulaşım ücretsiz mi? Suda indirim yaptık mı? Belediye toplantılarını açıp şeffaflığı hediye ettik mi? Bunun için çıldırıyorlar. 'Ya biz ne desek yapmadık. Bu adam 18 günde bir sürü iş yaptı.' Biz sizi hissediyoruz, biz vatandaşımızın ne istediğini, önceliklerimizin ne olduğunu biliyoruz. 18 günde bunu yaptık. 1800 günde neler yaparız neler. Şimdi 18 günde bunları yaptık çıldırıyorlar ya 1800 günde bunları deli edeceğiz deli. Bunlar kim. Bunlar bir avuç insan. Bu bir avuç insan bazen YSK'de yedi kişi oluyor, bazen belediyede 3-5 kişi oluyor. Neticede bir avuç insan. Şu avucunuza sığmazlar."

Vatandaşların kendisine "Asla vazgeçme." dediğini belirten İmamoğlu, "Milletimizle beraber asla vazgeçmeyeceğiz. Biz milletimize hizmet için yola çıktık. Bu süreci atlatacağız. Ekonomik anlamda çok zor günler yaşıyoruz. Neredeyse altı ayda bir seçim yapan bir ülke haline geldik. Millet size bir kredi vermiş beş yıl bu ülkeyi yönetin, bize de 'Ben bunları beğenmiyorum, siz yönetin.' demiş. 'İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i siz yönetin.' demiş. Bunlar diyor ki 'Vermem de vermem.' Hukuku katlettiler, demokrasiye büyük bir darbe vurdular. Milletçe hep birlikte düzelteceğiz." ifadesini kullandı.

İmamoğlu, 23 Haziran’da demokrasi adına ve İstanbul'un iyi bir yönetime kavuşması adına sandıkta milletin mutlaka cevap vereceğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Değerli dostlarım, önümüzdeki bu süreç çok çok önemli. Hep beraber çalışmalıyız. Her birinizden eşinizi, dostunuzu, komşularınızı, akrabalarınızı ziyaret etmenizi istiyorum. Bu ziyaretinizde mutlaka güler yüzle konuşun, sohbet edin. Deyin ki 'Bu kardeşimiz bize güler yüzlü siyaseti gösterecek. Siyasetin yanına ahlakı koyacak.' Ben o güzel çocuklar için çalışacağım. Ahlaklı siyaset için mücadelemi anlatın. Önümüzde bayram var. Bayramda tatile gidenler olabilir, kısa tutun ve geri gelin. Benim her birinize sandıkta ihtiyacım var. Herkesin oy kullanmasını istiyorum. 23 Haziran'da sandıkta görev alacağız. Yüz binlerce insan sandık güvenliğini sağlayacağız ve bir avuç insana fırsat vermeyeceğiz."

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 19:32
  1. 23 Haziran
  2. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
  3. Fatih
  4. Zeytinburnu

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