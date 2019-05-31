Bayramda sağlıklı beslenme uyarısı

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Diyetisyeni Merve Harputluoğlu, Ramazan süresince yavaşlayan metabolizmanın bayramda alınacak kalorisi yüksek besin ve şekerlemelerle riske girebileceğine dikkat çekerek, sağlıklı beslenme konusunda uyarılarda bulundu.

Oruç süresince yavaşlayan metabolizma hızının, bayramda tüketilen yüksek kalorili gıdalara ayak uyduramayınca, çeşitli sağlık sorunlarının ortaya çıkabileceğini belirten Gaziantep Özel Anka Hastanesi Diyetisyeni Merve Harputluoğlu, sağlıklı ve sorunsuz bir Ramazan Bayramı geçirmek isteyenler için beslenme önerilerinde bulundu. Beslenme düzenimizin, fiziksel aktivitelerimizin, uyku saatlerimizin, metabolizmamızın değiştiği Ramazan ayı sona ererken, normal beslenme düzenine sağlıklı bir geçiş sağlamak için bayramda dikkat etmemiz gerektiğini söyleyen Gaziantep Özel Anka Hastanesi Diyetisyeni Merve Harputluoğlu, şu bilgileri verdi:

’’Ramazan boyunca yeme-içme için kısıtlı bir zamana sahip olan bireyler bayramda psikolojik olarak daha sık ve daha fazla yeme eğilimine giriyorlar. Bu durum hazımsızlık, şişkinlik, kilo artışı gibi rahatsızlıkları meydan getirirken, kronik hastalığı olan bireylerde daha büyük sağlık sorunları oluşmasına neden oluyor. Bu nedenle bireylerin bayramda sağlıklı beslenme ilkelerine daha çok dikkat etmeleri gerekiyor. Ramazan ayının sonlanması ile tüketilecek yiyeceklerin miktarı aniden arttırılmamalıdır. Ana öğün sayısı 3 olarak planlanıp gerektiğinde 1-2 ara öğünle desteklemek yeterli olacaktır. Ara öğünlerde taze meyve, yoğurt, badem, ceviz tüketilebilir. Bayram sabahı güne hafif bir kahvaltı ile başlanmalıdır. Kahvaltıda kızartma, kavurma yöntemleriyle pişirilmiş besinler bulunmamalıdır. Başlangıç olarak yöresel yemeklere yer verecek bireyler için porsiyon kontrolüne dikkat etmek ve yemeği yavaş yavaş iyi çiğneyerek tüketmek çok önemli. Öğle ve akşam yemeklerinde de aynı hassasiyeti göstererek yeterli ve dengeli bir öğün oluşturmak gerekiyor. Bir öğün sebze yemeğine yer verip diğerinde kurubaklagil veya sağlıklı pişirme yöntemleriyle hazırlanmış et-tavuk-balık tüketilebilir. Pilav ve ekmek tüketiminde aşırıya kaçmamaya dikkat edilmeli. Yemeğin yanına bol yeşillikli bir salata eklemeniz sindirim sistemi sağlığınız için oldukça faydalı olacaktır. Bayram ziyaretlerinde ikramların porsiyonlarına da özen gösterilmeli. Tüm ikramı bitirmeye çalışmak sağlık problemlerini beraberinde getirecektir. İkramlardan birini seçip tüketmek, diğer ziyaretleri de unutmamak gerekiyor.”

Ramazanda değişen alışkanlıklarımızdan birisinin de su tüketimi olduğunu ifade eden Diyetisyen Harputluoğlu, "Bayram ile birlikte yudum yudum oturur pozisyonda, günde 2-2.5 litre su tüketmeye başlanılmalıdır. Ziyaretlerde içtiğiniz çay-kahve veya diğer içecekler su tüketiminin dışında tutulmalıdır. Bu içeceklerin tüketiminde aşırıya kaçmak, çarpıntı, kalp ritm bozuklukları ve mide problemlerine sebep olabilmektedir" diye konuştu.

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Diyetisyeni Harputluoğlu, bayramı daha hareketli geçirmek mümkünse yakın yerlere yürüyerek gitmenin, akşam saatlerinde 45 dakika orta tempoda yürüyüş yapmanın, ziyaretlerde araç kullanılacaksa daha uzağa park edilerek yürümeye yer ayırmanın da sağlığınız için oldukça faydalı olacağını söyledi.

Sağlıklı yaşamın sırrının doğru beslenmekten geçtiğini ifade eden Harputlu herkese huzurlu, bol bereketli ve sağlıklı bayramlar diledi.