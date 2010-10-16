Bayramda Pakistan’ı unutmayın

Ankara Sanayi Odası üyesi işadamlarının Pakistan’a yaptığı yardım, törenle Başbakanlık Afet Koordinasyon Merkezi'ne aktarıldı. ASO'da düzenlenen programa Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek katıldı. Pakistan için Türk insanının büyük bir yardımseverlik gösterdiğini kaydeden Çiçek, ayni ve nakdi yardımlarla Türkiye'den giden yardımın 204 milyon 500 bin lirayı geçtiğini söyledi. Çiçek, “Bu paranın 20 milyonu zekât ve fitre olarak verilmiştir. 20 milyon lira Pakistan'daki muhtaç sıkıntı içindeki vatandaşlara Diyanet İşleri Başkanlığı kontrolünde verilecektir. Geri kalan parayı diğer hizmetlerde kullanacağız” ifadelerini kullandı.



TÜRKİYE ÇOK İYİ TEMSİL EDİLİYOR



Sağlık tesislerinin, okul, içme suyu gibi hizmetleri toplanan paralardan Türkiye'nin yapacağını aktaran Çiçek, müteahhitlerin Türkiye'den gideceğini ifade etti. Gıda maddelerinin Kızılay aracılığıyla yapıldığını belirten Çiçek, “Türk Kızılayı Türkiye'yi çok iyi temsil ediyor. Görünürde de zaten Türkiye'den başka ülke yok. Dünya maalesef bu ülkeye yeterli ilgiyi göstermiyor. Oradaki insanların durumları bizim sorumluluğumuzdadır” diye konuştu.



ÇİÇEK’TEN YARDIM ÇAĞRISI



Yapılan yardımların, BM'nin yapacağı yardım ve koordinesiyle kalıcı hizmetlere tahsis edileceğine vurgu yapan Çiçek, vatandaşları Kurban Bayramı'nda da yardıma çağırdı. Çiçek, “Bu yardım hesapları açık, inşallah bu katkılar devam eder. 18 milyon insan doğrudan etkilenmiştir” diye konuştu. Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir de yaptıkları yardım rakamının sorulması üzerine nakit olarak 501 bin 100 lira yatırdıklarını söyledi. Bunun haricinde Ankaralı sanayicilerin hastane ve okul donanımları için yardıma hazır olduğunun altını çizdi.