0553 313 94 23

Bayramda otoyol ve köprüler ile toplu taşıma ücretsiz

Kurban Bayramı tatilinde Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan geçişler ile belediyelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı- Köprü ve otoyollardan ücretsiz geçiş 10 Ağustos Cumartesi günü saat 00.00'da başlayacak ve 15 Ağustos Perşembe günü 07.00'de sona erecek- Belediyeler bünyesindeki toplu taşıma araçları ise 11 Ağustos Pazar günü saat 00.00'dan 14 Ağustos Çarşamba günü gece yarısına kadar ücretsiz olacak

07 Ağustos 2019 Çarşamba 03:29
Bayramda otoyol ve köprüler ile toplu taşıma ücretsiz

ANKARA (AA) - Kurban Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan geçişler ile belediyelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 10 Ağustos Cumartesi günü saat 00.00'dan (cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece) başlayarak 15 Ağustos Perşembe saat 07.00'ye kadar "yap-işlet-devret" projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.

Aynı karar kapsamında 11 Ağustos Pazar günü saat 00.00'dan (cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece) başlayarak 14 Ağustos Çarşamba günü saat 24.00'e kadar belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 03:29
  1. köprü
  2. Kurban Bayramı
  3. otoyol
  4. Resmi Gazete
  5. tatil
  6. Toplu Taşıma

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bayramda otoyol ve köprüler ile toplu taşıma ücretsiz
    1. Bayramda otoyol ve köprüler ile toplu..
    2. Avustralya’da küçük uçak düştü: 1 ölü
    3. Erbaş'tan Mekke'deki ekip..
    4. Atama kararları Resmi Gazete'de
    5. Piknik yapmak için gittiği gölette..
    6. İsrailli bakan, Körfez ülkeleriyle..
    7. Somali orudusu, bir köyü terör..
    8. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    9. Çubuklu sahili’nde akıntıya kapılarak..
    10. Ticaret Bakanı Pekcan 11. Büyükelçiler..
    11. Bangladeş'te dang humması salgını:..
    12. Lübnan, Suriye sınırının yüzde 80'inde..
    13. İmran Khan uyardı: Tüm dünya acı çekecek
    14. Konya'da komşular arasında silahlı..
    15. Yaşlı adama polis şefkati
    16. Rusya'ya vizesiz seyahat başlıyor
    17. Venezuela'dan ABD'ye sert tepki:..
    18. Başkent’te trafik kazası: 5 yaralı
    19. Antalya'da otomobil ile otobüs..
    20. Kahreden detay ortaya çıktı, kardeşi..
    21. Muş'ta trafik kazası: 4 yaralı
    22. Serdar Ortaç’a askerlik fotoğrafı..
    23. Çanakkale Kurban Bayramı namaz saati..
    24. FBI'dan California'daki silahlı..
    25. Bursa Kurban Bayramı namazı kaçta..
    26. GÜNDEM ÖZETİ / 7 Ağustos 2019
    27. AB'den 'Brexit' açıklaması: Hazırız
    28. "Madde 22" oyunu tiyatroseverlerle..
    29. Drift yaptığı aracının fiyatı kadar..
    30. Libya'nın güneyinde elektrik..
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Pakistan Başbakanı İmran Han, Başkan Erdoğan ile görüştü!
    Pakistan Başbakanı İmran Han, Başkan Erdoğan ile görüştü!
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”
    Mahkemede şoke eden ifadeler: Darbeyi sizler yaptınız
    Mahkemede şoke eden ifadeler: Darbeyi sizler yaptınız

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar