Bayramda mezarlıklara ücretsiz ulaşım Kocaeli mezarlıklara ziyarete gidecek vatandaşların ulaşımları için arife günü, bayramın birinci ve ikinci günü ücretsiz servis sağlanıyor.

Kocaeli mezarlıklara ziyarete gidecek vatandaşların ulaşımları için arife günü, bayramın birinci ve ikinci günü ücretsiz servis sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı’nca dini bayramlarda Asri Mezarlık, Bağçeşme Mezarlığı ve Kent Mezarlığı’nda bulunan kabristanlara ücretsiz ulaşım hizmeti devam ediyor. Mezarlık ziyaretine gidecek vatandaşların ulaşımları için arife günü, bayramın birinci ve ikinci günü mezarlıklara ücretsiz servis sağlanıyor. Mezarlıklara Batı Terminali’nden saat sabah 08.00 itibariyle saat 17.00’ye kadar her saat başı ücretsiz servisler kaldırılacak.

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