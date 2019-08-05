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Bayramda İstanbul’da kalanlara, 5’i 1 yerde eğlence

Kurban Bayramı’nı İstanbul’da geçireceklere birbirinden farklı eğlenceli aktiviteler sunuluyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:34
Bayramda İstanbul’da kalanlara, 5’i 1 yerde eğlence

Kurban Bayramı’nı İstanbul’da geçireceklere birbirinden farklı eğlenceli aktiviteler sunuluyor.


Türkiye’nin perakende ve eğlence sektörünün önde gelenlerinden Viaport, Kurban Bayramı’nda İstanbul’da kalanlara, eğlencenin kapılarını açacak.9 fonksiyonlu Viaport Marina, serinlemek isteyenleri aquapark’a, safari keyfini İstanbul’da yaşamak isteyenleri Aslan Park’a, sualtı dünyasının egzotik canlılarıyla derinlere dalmayı isteyenleri Timsah Park’a, adrenalin tutkunlarını ise Korsan Adası Tema Park’a davet ediyor. Ayrıca eğlence imkanları arasında sinema, bowling ve eğlence merkezi de bulunuyor.


Marina Aquapark’ta adrenalin zirve yapıyor


Viaport Marina’da bu yıl kapılarını açan 17 su kaydırağı, özel temalı interaktif çocuk grubu, sprey park ve dalga havuzu bulunan park, İstanbul’un en büyük aquapark’ı olarak hizmet veren Marina Aquapark, içerisinde konumlanan, Avrupa’nın en yüksek kaydırağı olan Looping Rocket, adrenalin isteyenlere de 24,5 metre yüksekliğinden aşağı kayma keyfini yaşatıyor. Tesiste sadece çocuklara özel de 9 adet kaydırak bulunuyor.


Korsanlareğlenceye davet ediyor


Viaport Marina içerisinde bulunan eğlence meydanına kurulan dev Korsan Gemisi, eğlencenin yeni giriş kapısı olarak hizmet veriyor. Geminin içerisinde bulunan korsanlara ait olan dekorlar müze keyfinde bir deneyim yaşatırken, korsan gemisinin hemen ardında bulunan dev tema park da yine bayramda eğlenmek isteyen aileleri bekliyor olacak. 2,5 saniyede 110 km hıza çıkabilen, Avrupa’nın en hızlı 5. Roller coaster’ı Red Fire’ın bulunduğu Korsan Adası Tema Park’ta yine her yaştan ziyaretçiye özel eğlence üniteleri bulunuyor. Korsan Gemisi ise her akşam 19:30’da ve 21:00 de düzenlenen korsan dans show’uyla, ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.


Dünyada 30 adet bulunan Beyaz Aslan’ın 4’ü AslanPark’ta


İstanbul Tuzla’da sekiz dönüm arazi üzerine kurulan Türkiye’nin ilk Aslan Parkı’nda, aralarında aslan, kaplan, puma ve leoparların da yer aldığı kedigiller ailesinden canlılar ziyaretçilerini bekliyor. Dünyada yalnızca 30 adet kalan ve nesilleri tükenmekte olan Beyaz Aslan’ların 4 tanesi de yine Aslan Park’ta ziyaretçileri bekliyor. Mayıs ayında Aslanpark’ta dünyaya gelen ve İstanbul’un ilk bengal kaplanları olarak ünlenen bebek kaplanları sevmek ve fotoğraf çektirmek de bayramda yapılması gerekenlerden biri.


Sualtının nefes kesen dünyasını keşfetmek


Tuzla Viaport Marina içerisinde konumlanan Timsah Park ise, sualtı dünyasının nefes kesen yaşamına tanıklık etmek isteyenleri bekliyor. Köpekbalıkları, dev vatozlar ve binlerce deniz canlısına ev sahipliği yapan Timsah Park’ta, kaplumbağlar, cüce timsahlar ve yüzlerce kuşun içerisinde bulunduğu ve ziyaretçilerin elleriyle kuş besleyebildiği Kuş Cenneti bulunuyor. Egzotik Sualtı Dünyasına dair canlılar ile buluşmak bayramda diğer bir alternatif.


Dünyaca ünlü markaların “outlet” ürünleriyle Viaport Marina’da hizmet veriyor.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:34
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