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Bayramda İstanbul Modern'de sanat zamanı

Türkiye’nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern, bayramda şehirde kalan ve İstanbul’u ziyaret edenleri bekliyor- İstanbul Modern’de ilk kez sergilenen yapıtların da yer aldığı koleksiyon sergisi “Şimdinin Peşinde”, tekstil malzemesini kullanan dünyadan sanatçıların yer aldığı “İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar” ve yeni fotoğraf sergisi “İki Arşiv, Bir Seçki: Ara Güler’in İzinde İstanbul” izleyiciyle buluşuyor

03 Haziran 2019 Pazartesi 11:59
Bayramda İstanbul Modern'de sanat zamanı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Modern’de ilk kez sergilenen yapıtların da yer aldığı koleksiyon sergisi “Şimdinin Peşinde”, tekstil malzemesini kullanan dünyadan sanatçıların yer aldığı “İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar” ve yeni fotoğraf sergisi “İki Arşiv, Bir Seçki: Ara Güler’in İzinde İstanbul”, bayramda ziyaretçilerini bekliyor.

Bayramda şehirde kalanlar ve İstanbul’u ziyaret edenler Türkiye’nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern’i ziyaret rotasına alıyor.

İstanbul Modern, “Şimdinin Peşinde” adlı koleksiyon sergisiyle günümüz dünyasında insanlık hallerine odaklanıyor. İstanbul Modern’in geçici mekanının iki katına yayılan sergi, günümüz insanını serginin merkezine yerleştiriyor. İnsanın kentle, doğayla, kendi benliğiyle olan ilişkisini; tarihsel, toplumsal ve kişisel bağlamda irdeleyen yapıtları bir araya getiriyor. Sergide yer alan 33 sanatçının resim, heykel, yerleştirme, video ve desenlerden oluşan çalışmaları, insanın fiziki çevresiyle kurduğu ilişkinin dinamiklerini konu ediyor.

Sergide Murat Akagündüz, Rasim Aksan, Alaettin Aksoy, Deniz Aktaş, Peter Anders, Mehtap Baydu, Ramazan Bayrakoğlu, Sabri Berkel, Taner Ceylan, Adnan Çoker, Burhan Doğançay, Olafur Eliasson, Tracey Emin, İnci Eviner, Mehmet Güleryüz, Balkan Naci İslimyeli, Hüsamettin Koçan, Azade Köker, Maro Michalakakos, Sarah Morris, Hans Op de Beeck, Angel Otero, Kemal Önsoy, İrfan Önürmen, Necla Rüzgar, Sarkis, Güneş Terkol, Canan Tolon, TUNCA, Ömer Uluç, Zhan Wang, Nil Yalter, Jérôme Zonder’in yapıtları sanatseverlerle buluşuyor.

- İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar

İstanbul Modern, “İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar” başlıklı yeni sergisinde tekstil malzemelerini yapıtlarında sanatsal ifade aracı olarak kullanan 25 uluslararası sanatçının nesne, resim, yerleştirme, arşiv malzemesi ve videolardan oluşan çalışmalarını bir araya getiriyor.

Almanya’nın köklü sanat kurumu Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (ifa, Institut für Auslandsbeziehungen) işbirliğiyle, Goethe-Institut İstanbul’un katkılarıyla gerçekleşen sergi, tekstil malzemesi kullanarak estetik ve kültürel anlatılar meydana getiren dünyadan ve Türkiye’den 25 sanatçının 50’nin üzerinde çalışmasına yer veriyor.

ifa’nın davetiyle Susanne Weiß ve Inka Gressel ile İstanbul Modern’den Öykü Özsoy’un küratörlüğünde gerçekleşen sergi farklı coğrafyalardan Belkıs Balpınar, Ulla von Brandenburg, Hussein Chalayan, Burhan Doğançay, Noa Eshkol, Andreas Exner, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Uli Fischer, Şakir Gökçebağ, Zille Homma Hamid, Heide Hinrichs, Olaf Holzapfel, Gözde İlkin, Christa Jeitner, Elisa van Joolen & Vincent Vulsma, Gülsün Karamustafa, Servet Koçyiğit, Eva Meyer & Eran Schaerf, Karen Michelsen Castañón, İrfan Önürmen, Judith Raum, Sabire Susuz ve Franz Erhard Walther’ın çalışmalarını ağırlıyor.

Sergi 7 Temmuz’a kadar görülebilir.

İstanbul Modern, Ara Güler Müzesi iş birliğiyle “tarihi makinesiyle yazan” Ara Güler’in gözünden kentin 1950’lilerden itibaren yaşadığı değişimin izini sürüyor. “İki Arşiv, Bir Seçki: Ara Güler’in İzinde İstanbul” adlı sergi iki kurumun koleksiyon ve arşivinden ortaya çıkan sergi, kentin 20. yüzyılın ortasından bu yana yaşadığı değişimi gözler önüne seriyor.

Bu değişimin sonucu ortaya çıkan kolektif belleğin oluşumunda Ara Güler’in fotoğraflarının rolünü görünür kılıyor.Ara Güler’in farklı dönemlerde basılmış, her biri imzasını taşıyan çalışmalarına, İstanbul Modern Fotoğraf Koleksiyonu ve Ara Güler Müzesi arşivindeki çeşitli karanlık oda baskısı, obje ve efemera ile fotoğrafların çekildiği semt ve açıları gösteren haritalandırmalar eşlik ediyor.

Küratörlüğünü İstanbul Modern Fotoğraf Bölümü Yöneticisi Demet Yıldız’ın, danışmanlığını ise Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi Müdürü Umut Sülün’ün yaptığı sergi 17 Kasım’a kadar görülebilir.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 11:59
  1. İstanbul Modern
  2. Ramazan Bayramı

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