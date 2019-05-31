Bayramda Ege’de hava mevsim normallerinde Ege Bölgesi’nde mevsim normalleri üzerinde olan hava sıcaklığı, bayram tatili süresince azalarak mevsim normallerine dönecek.

Ege Bölgesi’nde mevsim normalleri üzerinde olan hava sıcaklığı, bayram tatili süresince azalarak mevsim normallerine dönecek. Bayram süresince termometreler en yüksek 32 dereceyi gösterecek.

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala, tatil boyunca havanın nasıl olacağı da merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü yapılan açıklamaya göre bayram tatili boyunca Ege Bölgesi’nde halen etkili olan sıcak hava dalgasının bayram tatili süresince azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi.



Yağış yok

Bayram tatili süresince İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir, Çanakkale’de havanın genellikle parçalı ve az bulutlu geçmesi beklenirken, bayram tatili süresince nüfus yoğunluğunun artması beklenen Ege kıyı kesimlerinde yağış beklenmediği, havanın genellikle az bulutlu ve açık geçeceği bildirildi.



En yüksek 32 derece

Tahminlere göre hava sıcaklığıarife günü İzmir’de 29, Aydın’da 31, Manisa’da 32, Balıkesir’de 31, Çanakkale’de 27 derece olacak. Bayramın ilk günü ise termometreler İzmir’de 30, Aydın’da 31, Manisa 32, Balıkesir’de 32, Çanakkale’de 27 dereceyi gösterecek.

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