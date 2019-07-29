Bayramda Belediye Mezbahanesi hizmet verecek

Hendek Belediyesi, kurban bayramında vatandaşların mağdur olmaması için belediye mezbahanesinde kurban kesimi yapılacağını duyurdu.

Hendek Belediyesi mezbahanesinde hijyenik koşullarda ve veteriner hekim kontrolünde yapılacak kurban kesimleri bayram boyunca devam edecek. Vatandaşların kurbanlıkları bayram öncesinden aldıkları sıraya göre sistemli ve hızlı bir şekilde kesilmesi için gerekli çalışmalar yapılırken, hijyen kuralları da en üst seviyede tutuluyor. Hendek Belediyesi, et nakil aracı ile kesilen kurbanlıkların taşınması konusunda aracı olmayan vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Mezbahanede kurban kestirmek isteyen vatandaşların, Hendek Belediyesi Beyaz Masa’ya başvurabilecekleri bildirildi.