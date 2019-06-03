Bayramda Aliağa mevsim normallerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre hava sıcaklıkları Aliağa ve çevresinde bayram süresince mevsim normallerinde seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre hava sıcaklıkları Aliağa ve çevresinde bayram süresince mevsim normallerinde seyredecek. Kent genelinde yağış ya da fırtına beklenmiyor.



Bayram haftası boyunca ülkemizde havanın genellikle parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Nüfus yoğunluğunun artması beklenen Ege ve Akdeniz kıyı kesimlerinde yağış beklenmiyor. Bu bölgelerimizde havanın genellikle az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Bayram haftası süresince Aliağa’da hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

4 Haziran Salı (Bayramın 1.Günü): Hava az bulutlu, sıcaklık en düşük 17, en yüksek 28 derece

5 Haziran Salı (Bayramın 2.Günü): Hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 17, en yüksek 29 derece

6 Haziran Salı (Bayramın 3.Günü): Hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 17, en yüksek 29 derece

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.