0553 313 94 23

Bayrama sayılı günler kala uyarılar peş peşe geliyor

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurban keseceklere önemli uyarılarda bulunan bıçak ustaları, kurbanın kesileceği bıçakların keskin olması gerektiğini ve kesim işlemi sırasında hayvana can çektirmemeleri gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

30 Temmuz 2019 Salı 09:52
Bayrama sayılı günler kala uyarılar peş peşe geliyor

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurban keseceklere önemli uyarılarda bulunan bıçak ustaları, kurbanın kesileceği bıçakların keskin olması gerektiğini ve kesim işlemi sırasında hayvana can çektirmemeleri gerektiği konusunda uyarıda bulundu.


Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde asırlardan beridir baba mesleklerini sürdüren baba Murat Bıçakçı ve oğlu Alaattin Baran Bıçakçı, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, işlerinde yoğunluğun arttığını belirtti. Murat Bıçakçı, kurbanda kullanılacak bıçakların önemine değinerek, kesim sırasında bıçakların keskin olması ve kesilecek kurbanlığa can çektirilmemesi gerektiğini vurguladı.



“Hayvanlar can çekişmeyecek”


Murat Bıçakçı, “Kurbana sayılı günler kaldı.Yani kurban bıçaklarını bilenecek olanları bir an önce getirsinler bilemeye başlayalım hayvanlarını rahat rahat kessinler. Kurbanlıklar kesilirken bıçakların keskin olmaları lazım. Dini yükümlülüklerini yerine getirmeleri lazım. Bıçaklar keskin olacak hayvanlar can çekişmeyecek, işin ehli olan bıçakçılara biletmeleri lazım. Yani seyyarlar, onlar bunlar hikaye” dedi.



“Bıçakların keskin olması şart”


Alaattin Baran Bıçakçı ise, “Bıçakların keskin olması şart. Hayvana can çektirmemesi gerekiyor. Herkes bileyici değil, bıçaklarını bıçakçılara getirsinler. Bıçakları kötü olanlar paraya kıyıp güzel bıçak alsınlar. Hayvana can çektirmesinler” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 09:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çankaya’da asfalt çalışmaları hız kesmiyor
    1. Çankaya’da asfalt çalışmaları hız..
    2. İzmit Körfezi’nden Çin’e kesintisiz..
    3. Konya’da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
    4. Şuhut’ta motosiklet kazası; 1 yaralı
    5. Toplu iş sözleşmesi zam oranları belli..
    6. Başkan Altınok: "Keçiörenlilerin..
    7. Kayseri'de terör operasyonu: 9 gözaltı
    8. (Özel haber) Naz Aydemir Akyol: “Neler..
    9. Ormanlar, kadınların ellerinden..
    10. En çok ABD’de konuşuldu! Göklerdeki..
    11. FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına"..
    12. Borsa güne yükselişle başladı
    13. Konya'da silah fabrikasında yangın
    14. Keçiören’de daha iyi hizmet için araç..
    15. (Özel) Kağıthane’de bir ton 200..
    16. Burdur’da ormanlık alandaki kenevir..
    17. Katı yakıt istatistikleri
    18. Elazığ’da PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı
    19. MSB: "Irak kuzeyi Metina bölgesinden..
    20. TESK Genel Başkanı Palandöken: "Talep..
    21. Kent Konseyi Başkanı Yasan’a hayırlı..
    22. Afyonkarahisar’da kaçak avcılara cezai..
    23. Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz..
    24. Dev tanker Çanakkale Boğazı’nı kapattı
    25. Hong Kong’da trafik kazası: 77 yaralı
    26. Mehmet Yavuz hastanede dua bekliyor!
    27. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    28. Katı yakıtlar istatistikleri açıklandı
    29. Adalet Bakanlığı CTE son dakika idare..
    30. Adana'daki 4 milyon 795 bin avroluk..
    Ahmet Davutoğlu'nun grubu harekete geçti! Çok sert sözler
    Ahmet Davutoğlu'nun grubu harekete geçti! Çok sert sözler
    ABD F-35'lerini Türkiye'ye indiriyor!
    ABD F-35'lerini Türkiye'ye indiriyor!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması