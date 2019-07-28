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Kurban Bayramı’na sayılı günler kala pazarlarda hareketlilik her geçen gün artıyor

Bu yıl 11 Ağustos’ta başlayıp 14 Ağustos’ta sona erecek olan Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Turizmciler 9 gün tatil istese de merakla beklenen “Bayram tatili kaç gün olacak?” sorusunun cevabı hâlâ belirsizliğini koruyor. Öte yandan kurban pazarlarında hareketlilik gün geçtikçe artıyor.

28 Temmuz 2019 Pazar 14:15
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala pazarlarda hareketlilik her geçen gün artıyor

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

İslam aleminin heyecanla beklediği Kurban Bayramı, 11 Ağustos’ta başlayıp 14 Ağustos’ta sona erecek. 10 Ağustos’a denk gelen arefe günü yarım gün tatil olsa da herkes bayram tatilinin kaç gün olacağını merakla bekliyor. Turizmciler tatilin 9 gün olarak belirlenmesi yönünde baskı yapmaya devam etse de, bayram tatilinin kaç gün olduğuna ilişkin hala resmi bir açıklama yapılmadı.

Kurban pazarları gün geçtikçe hareketleniyor!

Yurdun dört bir yanında kurban pazarları kurulmaya devam ederken, kurbanlık fiyatları da gün geçtikçe netleşmeye başladı. Kilo başı hesapta büyükbaş kurbanlıklar 25-26 lira düzeyinden alıcı bulurken, küçükbaş hayvanlara 24 ile 26 lira arasında değer biçiliyor. 

Ergenlik çağına ulaşmış ve dinen zengin sayılan Müslümanların yerine getirmesi gereken bir ibadet olan Kurban, kişinin Allah’a duyduğu teslimiyetin bir nişanesi niteliğinde. Kurban mali bir ibadet olup, Müslümanların vekalet yoluyla yerine getirebilmesine de olanak tanıyor. Hz. İsmail’in teslimiyetinin bir yansıması olarak uygulanan Kurban ibadeti, fakirin yardımına koşmak, maldan tasadduk etmek gibi sebeplerle kişinin hem malını hem de ruhunu temizleyen bir ibadet olarak yerine getiriliyor. 

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 14:15
  1. Kurban Bayramı
  2. kurbanlık

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