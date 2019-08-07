0553 313 94 23

Bayrama giden Suriyelilerin sayısı 33 bin oldu

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Kilis’ten Suriye’ye yakınlarının yanına gidenlerin sayısı 33 bine ulaşırken, gidişler devam ediyor.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:59
Bayrama giden Suriyelilerin sayısı 33 bin oldu

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Kilis’ten Suriye’ye yakınlarının yanına gidenlerin sayısı 33 bine ulaşırken, gidişler devam ediyor.


Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis’e gelen Suriyeliler, Kurban Bayramı için Kilis Valiliğinin online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra verilen randevu gününde ülkesine geçiyor. Bayram için gidenlerin sayısı bu sabah itibariyle 33 bini buldu.


Öncüpınar Sınır Kapısı’na gelerek çadırlarda sıraya giren Suriyeliler, sınır hattında yoğunluğa neden oluyor. Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus, El Bab ve diğer şehirlerine gidiyor. Bayramın yaklaşması nedeniyle ülkesine gidenlerin sayısında artış yaşandığı bildirildi.



Bayram yaklaştıkça ülkesine gidenlerin sayısı artıyor


Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis’e gelen Suriyeliler, 40 dereceye yaklaşan sıcak havaya ve zorlu şartlara rağmen ülkelerine gidiyor. Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı da her geçen gün artıyor. 9 Ağustos Cuma akşamına kadar ülkesine giden Suriyelilerin sayısının 40 bini bulması bekleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Novovoronej 2 NGS’nin 2. ünitesi tam kapasiteye ulaştı
    1. Novovoronej 2 NGS’nin 2. ünitesi tam..
    2. Keles’te Yakup Çelebi Camii ile ecdada..
    3. Gram altın 262,9 lira seviyelerinde
    4. Hazine ve Maliye Bakanlığına yeni..
    5. Elazığ’da, toplu taşıma araçları..
    6. Gebeler için doğuma hazırlık okulu
    7. İsrail güçleri Batı Şeria'da 8..
    8. Kayısı ihracatında 251 milyon dolar..
    9. Tam teçhizatlı kazıcılar suçüstü..
    10. (GRAFİKLİ) - Uyuşturucu ile etkin..
    11. Japonya'da market zincirinden "fare"..
    12. Trump'ın tarifeleri yuanı 11 yılın..
    13. Uruguaylı futbolcu Diego Forlan, 40..
    14. Türkiye ve Rusya şirketleri arasında..
    15. FETÖ sanığı eski astsubaya hapis
    16. Manisalı minikler yazın keyfini çıkardı
    17. Kilis’te sahte içki operasyonu
    18. Hadi Avrupa'da DAEŞ için biri..
    19. Raporda ortaya çıktı! ABD'den skandal..
    20. Otizmli çocuğu ESER’de eğitim gören..
    21. Elazığ’dan dünya pazarına kerevit,..
    22. İstanbul’da 43 milyon TL’lik vurgun..
    23. Hayvanat bahçesinde fıskiyeli serinlik
    24. Şanlıurfa’da jeotermal seraların..
    25. Simav’da kurban pazarı açıldı
    26. Ulaşımda bayram önlemleri
    27. Jandarmadan sahte para uyarısı
    28. TOKİ Zonguldak çekiliş sonuçları..
    29. Başkan Kanar’dan sert açıklama
    30. Samsun'da DEAŞ operasyonu
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”