Bayram ziyaretine giden aile kaza yaptı: 5 Yaralı Adıyaman’da, yakınlarıyla bayramlaşmaya giden ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin bir başka otomobille çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Adıyaman’da, yakınlarıyla bayramlaşmaya giden ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin bir başka otomobille çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ramazan Bayramı dolayısıyla yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Hüseyin Pehlül idaresindeki 02 FV 878 plakalı otomobil ile Sait Güler idaresindeki 01 YZ 421 plakalı otomobil Yeni Mahalle Karapınar Caddesi üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada 02 FV 878 plakalı otomobil içerisinde bulunan Özlem, Eda, Ali Eren, Ela ve Ahmet Pehlül yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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