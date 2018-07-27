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Bayram ziyaretine giden 48 bin Suriyeli geri döndü

Ramazan Bayramı’nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin 48 bini, Türkiye’ye geri döndü.

27 Temmuz 2018 Cuma 11:31
Bayram ziyaretine giden 48 bin Suriyeli geri döndü

Ramazan Bayramı için ülkelerine giden 52 bin 114 Suriyeli'nin Türkiye’ye dönüşleri sürüyor. Öncüpınar Sınır Kapısı’nda işlemleri yapılıp yanlarında getirdikleri çanta ve eşyaları arandıktan sonra Türkiye’ye alınan Suriyelilerden şu ana kadar 48 bininin döndüğü belirtildi. Bayram ziyaretine ülkelerine giden Suriyelilerin dönüşü için son tarihin 31 Temmuz olduğu belirtildi.

 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 11:31
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