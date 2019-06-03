Bayram ziyareti zehir oluyordu Bursa’da bayram ziyareti için ailesinin bulunduğu ilçeye gitmek isteyen 2 kişi, geçirdikleri kazada ölümden döndü.

Bursa’da bayram ziyareti için ailesinin bulunduğu ilçeye gitmek isteyen 2 kişi, geçirdikleri kazada ölümden döndü.

Kaza, Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesinin bulunduğu ilçedeki Doğanalan Mahallesine yola çıkan 16 FM 911 plakalı otomobilin sürücüsü, köye 1 kilometre kala direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun kenarındaki kayalara çarparak durabilen otomobildeki 2 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Kazada can kaybının olmazken, otomobilde büyük hasar meydana geldi.

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