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Bayram ziyareti faciayla sonuçlandı

Şanlıurfa’dan yakınlarıyla bayramlaşmak için Adana’ya gelen Ok ailesinin bulunduğu otomobil atık su kanalına uçtub.

05 Haziran 2019 Çarşamba 14:31
Bayram ziyareti faciayla sonuçlandı

Şanlıurfa’dan yakınlarıyla bayramlaşmak için Adana’ya gelen Ok ailesinin bulunduğu otomobil atık su kanalına uçtub. Araçtaki anne hayatını kaybetti, eşi ile 3 çocuğu yaralandı.


Kaza, merkez Sarıçam ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ok, eşi Sahra (50), kız çocukları Ayşe (11), Keziban ve ismi öğrenilemeyen oğlunu yanına alarak bayram ziyareti için 06 DE 4144 plakalı otomobiliyle Şanlıurfa’dan Adana’ya yola çıktı. Mehmet Ok, Adana’da Sezai Karakoç Bulvarı’na geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedince kaldırıma çarptıktan sonra atık su kanalına uçtu. Metrelerce havaya yükselen otomobil kanala uçtuktan sonrada takla atıp durabildi. Otomobilde bulunan Ok ailesi kaza sonrası yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen polis, sağlık ve Can-Kur ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken Can-Kur ekipleri de yaralıları kanaldan çıkartarak ambulanslara taşıdı. Bu arada sağlık ekipleri anne Sahra Ok’un hayatını kaybettiğini belirledi.


Kazada yaralanan ve durumu ağır olan 1’i çocuk 2 kişi de hemen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan ve ismini öğrenilemeyen genç, annesinin öldüğünü öğrenince "anne" diye ağlayıp ambulansla gitmek istemedi. Ancak yakınlarının ısrarı üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kaza yerinde kız çocuklarının ayakkabıları ve hayatını kaybeden annenin terliği kaldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 14:31
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