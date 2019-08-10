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Bayram yolculuklarına fizy müzik listeleri eşlik edecek

fizy’de Turkcell’li kullanıcılar sevdikleri müzikleri, radyo kanallarını dinlerken veya video klip izlerken mobil datalarından harcamıyor

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:14
Bayram yolculuklarına fizy müzik listeleri eşlik edecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin en çok takip edilen dijital müzik platformu fizy, yaza ve bayrama özel listeleriyle hem tatili hem de yolculukları daha keyifli hale getiriyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, birbirinden farklı temalarla hazırlanan fizy müzik listeleri, hem kumsalda denizin ve eğlencenin tadını çıkarmak isteyenlerin favorisi olacak hem de bayram ziyareti için uzun yola gidenlere eşlik edecek.

Dijital müzik platformundan çok daha fazlasını sunan fizy, Summer Jazz, Easy Summer, Yaz Sakini, Summer Dance, Morning Feels, Yaz Sabahı, 90'lar Yaz, 90s Summer, Road To Sun ve Güneşe Doğru isimli listeleriyle Kurban Bayramı tatilinde de kullanıcılarının müzik dinleme ihtiyacını karşılayacak.

fizy, yüksek ses kalitesi, canlı konser yayınları, sanatçıların başka hiçbir yerde olmayan performansları ile sadece dinlemek değil izlemek isteyenlere de farklı bir deneyim yaşatıyor.

Milyonlarca şarkı içeriği sunan fizy ile kullanıcılar her an her yerde diledikleri gibi müzik dinleyebiliyor. Üstelik fizy Türkiye’nin en popüler radyo kanallarını dinleyicilerle buluşturuyor.

fizy’de Turkcell’li kullanıcılar sevdikleri müzikleri, radyo kanallarını dinlerken veya video klip izlerken mobil datalarından harcamıyor. fizy’de kullanıcılar ayrıca, Haftalık Keşif Listesi özelliği ile dinleme alışkanlıklarına özel yeni şarkılar dinleyebiliyor.


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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:14
  1. Turkcell

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