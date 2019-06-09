Bayram yoğunluğu Çeşme esnafının yüzünü güldürdü

9 günlük bayram tatilinde, bir milyonu aşkın tatilcinin tercihinin turizm cenneti Çeşme olması, Çeşme esnafının da yüzünün gülmesine yol açtı.

Uzun bayram tatilini fırsat bilen bir milyonu aşkın tatilci, konaklama tesislerini tamamen doldururken, üç tarafı denizle çevrili olan Çeşme’nin plajları ve koyları tatilcilerin akınına uğradı. Çeşme’deki doluluk, esnafın da yüzünün gülmesine yol açtı. Kış aylarında ekonomik sıkıntı yaşayan çok sayıda esnaf, uzun bayram tatilinde bir milyonu aşkın tatilcinin Çeşme’ye akın etmesiyle, çifte bayram sevinci yaşadı.

Gündüz sıcağında Çeşme’nin berrak denizinde serinlemeyi tercih eden tatilciler, akşam saatlerinde ise Çeşme ve Alaçatı sokaklarını tamamen doldurdular. Tatilcilerin en çok tercih ettiği Alaçatı Mahallesi’nde sokaklarda yürümekte zorlanan tatilciler, kafe ve restoranlarda zorlukla yer bulabilirken, Çeşme’nin sahil mahallerindeki kafe ve restoranlar da bayram bereketini yaşadılar.

Çeşme’de mahalleler arasında ulaşımı sağlayan dolmuşlar seferlerini sıklaştırırken, taksi duraklarında ise taksi kalmadı. Esnaf için, kış aylarında yaşanan ekonomik zorluğun ardından can suyu etkisi yaratan 9 günlük bayram tatili, yaz aylarındaki beklentiyi de yükseltti. Birçok Çeşme esnafı, bayram tatilinde iş yapmanın mutluluğunu yaşarken, 2019 yaz sezonu için de umutlarının yüksek olduğunu dile getirdi.