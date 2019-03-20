0553 313 94 23

Bayram: “Üretici sulama desteklerinden kuyu ruhsatları nedeniyle faydalanamıyor”

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, ruhsatsız kuyuların kayıt altına alınabilmesi için imar barışı gibi ruhsatsız kuyu barışı yapılması gerektiğini söyledi.

20 Mart 2019 Çarşamba 15:59
Bayram: “Üretici sulama desteklerinden kuyu ruhsatları nedeniyle faydalanamıyor”

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, ruhsatsız kuyuların kayıt altına alınabilmesi için imar barışı gibi ruhsatsız kuyu barışı yapılması gerektiğini söyledi.


Mehmet Bayram, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yeraltı sularının tüketimi ve bu tüketime bağlı olarak çiftçilerin sulama desteklerinden yeterince yararlanmadığını kaydetti. Konya Karaman Kapalı Havzası Su Kuyusu Ruhsatlandırılması işleminin Devlet Su İşleri tarafından yapıldığını ifade eden Bayram, “Yeraltı su seviyesi kritik rezerv seviyesinin altına inmesinden dolayı bölge ruhsatlandırmaya Devlet Su İşleri tarafından 2012 yılında kapatılmıştır. Bölgeyi ruhsatlandırmaya kapatmak kağıt üzerinde çözüm gibi gözükse de sahada çözüm olmadığı, açılan ruhsatsız kuyular ve su tüketimine bağlı yıllık yeraltı sularının çekildiği görülmektedir” dedi.



"İmar barışı gibi su kuyularına da ruhsatlandırma barışı yapılmalı"


Bayram, çiftçinin üretmek için bu suya ihtiyacı olduğunu ve bir şekilde temin edeceğini dile getirerek, “Vatandaşın illegal yollardan açtığı ve kullandığı su kuyusunu, hükümetimizin imar barışı kapsamında yaptığı gibi “Su kuyusu ruhsatlandırma barışı” ile de bu kuyuların kayıt altına almalıdır” diye konuştu.


Bayram, “Ancak bu şekilde Karaman ve Konya Ovası yeraltı suyunun izlenip, kontrol edebilecektir. Projeler üreterek sahada özellikle kırsal kesimdeki vatandaşlarımıza verimli ve kontrollü su kullanımının önemli olduğunu ruhsatsız kuyusu olan üreticilerimiz suyu enerji fiyatı olarak hem yüksek fiyattan kullandığını ve sulama hibe projelerinden yararlanamamaktadır. İmar affında olduğu gibi bir defaya mahsus olarak bu kuyuların kayıt altına alınmasının mağduriyet yaşayan üreticilerimiz açısından önemli olduğu özellikle zor şartlarda ekonomik olarak girdiler oldukça yüksek olması sebebiyle devletimizin verdiği tarımsal sulama destekleri ve enerji bedelinden yararlanmanın üreticilerimiz açısından önemli olduğunu belirtmek isterim” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 15:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Denizli'de 4.1 şiddetinde bir artçı deprem daha!
    1. Denizli'de 4.1 şiddetinde bir artçı..
    2. Derbi tarihleri belli oldu
    3. CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    4. Pakistan'da Çek modele uyuşturucu..
    5. Başkan Pekyatırmacı TÜMSİAD üyesi iş..
    6. Otoyolda sıkıştırılan otomobil..
    7. Spor Toto Süper Lig’in 31...
    8. Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu
    9. "Geleneksel oyunlarımız için bir..
    10. Hayvansever derneklere Büyükşehir’den..
    11. SASKİ personellerine yönelik ‘Temel..
    12. Hem muhtarlığa hem de belediye..
    13. Mağdur olduğu iddia edilen Yavaş’ın..
    14. AFAD deprem simülasyon tırı KKTC’de
    15. AKM’de Yazar Mehmed Niyazi’ paneli..
    16. İBB Adayı Binali Yıldırım: “Yolları..
    17. Fransız askeri gemisi Çanakkale..
    18. Spor Toto Süper Lig’in 28...
    19. Burhaniye’de camilere belediye bakımı
    20. Adana'da minibüs devrildi: 19 yaralı
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"