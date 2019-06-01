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Bayram trafiğine yerinde inceleme

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, bayram nedeniyle alınan trafik tedbirlerini yerinde incelerken, hem tatil için seyahat eden vatandaşların bayramını kutladı hem de araçlardaki minik yolcuları fahri trafik polisi ilan ederek onlara “kırmızı düdük” hediye etti.

01 Haziran 2019 Cumartesi 17:47
Bayram trafiğine yerinde inceleme

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, bayram nedeniyle alınan trafik tedbirlerini yerinde incelerken, hem tatil için seyahat eden vatandaşların bayramını kutladı hem de araçlardaki minik yolcuları fahri trafik polisi ilan ederek onlara “kırmızı düdük” hediye etti.


Yurt genelinde 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlaması nedeniyle vatandaşların gerek memleketlerine, gerekse tatile gitmek için yola çıkması yoğun araç trafiğine neden oldu. Yoğun trafikte istenmeyen kazaları en aza indirmek üzere alınan tedbirleri yerinde inceleyen İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ile birlikte Mansia-İzmir Karayolu üzerinde bulunan trafik kontrol noktasında yapılan kontrollere katıldı.


Polis helikopteri ve drone ile havadan da desteklenen trafik kontrollerine polis ve jandarma ekiplerinin yanı sıra Terörle Mücadele ve Narkotik ekipleri de katıldı. Yolcu otobüsleri ve binek araçların bagajında dedektör köpeklerle aramalar gerçekleştirildi. Kontroller sırasında, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulanırken, İzmir Valisi Erol Ayyıldız da kontrol noktasında durdurulan araçların içerisindeki vatandaşlarla bayramlaştı, trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.


Araç içindeki minik yolculara boyama kitabı ve boya kalemi de hediye eden Vali Ayyıldız, çocuklara “kırmızı düdük” vererek onları fahri trafik polisi ilan etti.



“Her tedbiri aldık”


9 günlük bayram tatilinin başladığını hatırlatan İzmir Valisi Erol Ayyıldız, “Ege Bölgesi’nin ağırlıklı trafiğini İzmir olarak biz çekiyoruz. Bayram tatilinin bayram tadında geçmesi için emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerimiz işlerinin başındalar. Biz de hem arkadaşlara moral vermek hem de vatandaşlarımızın bayramlarını tebrik etmek istedik. Vatandaşlarımız trafikte dikkatli olmaları gerektiğini zaten biliyorlar. Vatandaşlarımızın ağız tadının bozulmaması için her tedbiri aldık” dedi.


İçişleri Bakanlığının trafikte farkındalığı arttırmak için düzenlediği sosyal projelerden birisinin de “kırmızı düdük” olduğunu ifade eden Vali Ayyıldız, “Çocuklarımızı fahri trafik görevlisi yapıyoruz. Onlar da büyüklerine not veriyor ve farkındalık oluşturuyoruz. Vatandaşlar çocukların gözünde iyi görünmek için daha dikkatli araç kullanıyorlar” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 17:47
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