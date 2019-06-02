Bayram trafiğine hem havadan hem karadan sıkı denetim

Geçiş güzergahı üzerindeki Bursa’da 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca trafik hem havadan hem de karadan sıkı denetlenecek. Güzergah boyunca 30 kilometreye bir ekip konuşlandıran Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü, kazalara anında müdahale edip vatandaşın yolda kalmaması için 10 adet motosikletli şahin timini de güzergahta görevlendirdi. Vatandaşların bayramını huzurla geçirmesi için ekip sayısı 17’den 25’e çıkarıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Ramazan Bayramı’nda trafik kazalarını asgari düzeye indirmek için denetimleri arttırdı. Bilhassa şehirlerarası yollarda aksama yaşanmaması için polisler tatil boyunca görev yapacak. 30 kilometre arayla denetimlerini sıklaştıracak olan ekiplerin sayısı 17’den 25’e çıkartıldı. Trafiğin yoğun olacağı yerlerde de 10 motosikletli şahin polisi faaliyetlerini aralıksız sürdürecek. Ayrıca helikopter ve insansız hava araçları da trafiğin rahatlatılması için faal olarak kullanılacak.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Şükrü Solak, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığının hazırladığı bayram tedbirleri ile ilgili bilgi verdi. Başta yolcu otobüsleri olmak üzere diğer sürücülerin daha az ihlal yaparak sevdiklerine ulaşabilmeleri sağlamak maksadıyla aralıksız çalıştıklarını vurgulayan Solak, “İhlalleri asgariye indirmek maksadıyla Bursa’da il trafik birimlerimiz, jandarma ekiplerimizle birlikte 9 gün boyunca sürekli olarak yollarda olacağız. Hemen hemen her 30 kilometrede ekiplerimiz görev yapacak. Kural ihlallerinin yoğun olduğu noktalarda daha titizlikle uygulamalar yapacağız. Helikopter, drone ile denetlemelerimiz bayram boyunca sürecek” dedi.

Türkiye genelinde 2018 yılının 2017 yılına oranla ölümlü kazalarda yüzde 10 azaldığının altını çizen Solak, “Aynı şekilde 2019 yılında da ölümlü kazaların asgariye indirilmesi için sadece Bursa olarak değil bütün Türkiye’de trafik birimleri üstün gayret göstermektedir. Bunda en büyük pay sürücülere düşmektedir. Çünkü yüzde 89.5 oranında kazaların sebebi sürücü kaynaklıdır. Bu sebeple sürücülerimizi daha dikkatli olmalarını, kurallara uymalarını istiyoruz. Bakanlık talimatı doğrultusunda trafik polislerinin daha görünür olmasını sağladık. Buna göre planlamalara yapıldı. Önceki yıllara göre kazaların yoğun olduğu noktalara göre değerlendirmemizi yaptık” diye konuştu.

Denetimlerin tamamında vatandaşlarla yüz yüze iletişime geçmeyi hedeflediklerini ifade eden Solak, “Çünkü onların birkaç dakika durmaları, dikkatlerini geri toplamaları anlamına geliyor. Aynı zamanda bir ihlali varsa bu ihlali de yapar yapmaz değerlendirip ceza kesilirse aynı hatayı tekerrür etmesini büyük ölçüde engellemiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.