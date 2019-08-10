"Bayram trafiği"ne havadan denetim Kurban Bayramı öncesi turizm merkezlerinden Mersin'de kara yolları havadan ve karadan denetleniyor

MERSİN (AA) - Mersin'de, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanan yollar havadan ve karadan denetleniyor. Mersin Valisi Ali İhsan Su, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İsmail Gökçek ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, helikopterle incelemeler yaptı. Bayram süresince il genelinde trafik akışının daha düzenli ve güvenli sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetime, karadan da 7 jandarma trafik timi, 6 asayiş timi, 2 motorlu asayiş timi, 1 plaka tanımlama sistemi (PTS) aracı, 1 olay yeri inceleme timi ve 3 bölge trafik ekibi katıldı. Denetimler kapsamında 321 araç, takip mesafesi, şerit ihlali, motosiklette kask kullanımı ve yüklü araçlarda branda kullanılması gibi konularda kontrol edildi. Vali Su, genel itibarıyla sürücülerin trafik kurallarına uyduğunu kaydetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.