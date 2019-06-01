Bayram trafiğinde ’mola’ uygulaması

Tokat’ta trafik ekipleri uygulama noktasında uzun yola çıkan tatilcileri dikkatlerini toplamaları için mola uygulaması yaparken, çocuklara sürücü karnesi dağıtıldı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı nedeniyle Niksar ilçesi D-100 karayolunda uygulama yaptı.9 günlük bayram tatiline çıkan sürücüler uygulama noktasında araçlarından indirilerek oluşturulan alanda dinlenmeleri sağlandı. Uzun yola çıkan sürücüler bu sayede mola vererek daha dikkatli ve duyarlı bir şekilde yola çıktı. Araçlarda bulunan çocuklara ise Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan "Karnemi Dolduruyorum, Trafiğe Güvenle Çıkıyorum" kampanyası çerçevesinde çocuklara “Sürücü Karnesi” dağıttı.

Çocukların doldurduğu bu karneler sayesinde farkındalık oluşturarak trafik kazalarını asgari seviyeye indirmiş olacaklarını belirten İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, “Araçlarda aileleri ile birlikte seyahat eden çocuklara karne veriyoruz. Bu karne ile çocuklar sürücüye not verecek. Gittiği yerde bu karnesini Emniyet Genel Müdürlüğünün twitter hesabı var. Oraya bu karneleri gönderen 100 çocuğa bisiklet hediyemiz var” dedi.

Farkındalıklar sayesinde trafik kazalarını bayağı aşağıya çekildiğini ifade eden Müdür Topaloğlu, “Bayramda 9 günlük bir tatilimiz var. Karayolları üzerinde çok yoğun bir trafik akımı olmaya başladı. Ne kadar çok trafik yoğunluğu olursa trafik kazaları sayısı da o kadar çok artıyor. Bizim amacımız bu kaza sayısını en asgariye seviyeye indirebilmek. Jandarma ile birlikte ortak karma ekipler oluşturduk. Bizim eksik kaldığımız yerlerde jandarmadan takviye aldık, jandarmanın eksik kaldığı yerde emniyetin trafik ekipleri arkadaşlarımızı yönlendiriyoruz. Bütün personelle biz yollardayız. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü olarak 62 ekip 115 personelimiz bayram tedbirlerinde görevli. 9 günlük bayram tatili süresince hep yollarda olacağız. Yol güzergahında 15-20 kilometrede mesafe ile bir trafik ekibimiz olacak. Radarlı hız denetimi yapacağız. Araçların hızlı gitmesini engelleyeceğiz. Uzun süre araç kullananların araç kullanmalarını istemiyoruz. Çünkü yorgunluk oluyor. Şehirlerarası otobüs sürücülerimizi uyarıyoruz. Terminalde yine önlem aldık. Otobüslerde hem şoförün hem de yolcuların emniyet kemeri takmalarını istiyoruz. Bunların dışında otobüslerde yolcu gibi seyahat eden polis memuru arkadaşlarımız var. Seyahat boyunca otobüs şoförünün yaptığı hataları not edecek indiği yerde de cezasını yazacak" diye konuştu.