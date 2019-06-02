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Bayram trafiği drone ile denetlendi

Balıkesir-Çanakkale il sınırında yollar drone ile görüntülenerek araç yoğunluğu olan noktalara anında müdahale edilmesi sağlandı.

02 Haziran 2019 Pazar 12:49
Bayram trafiği drone ile denetlendi

Balıkesir-Çanakkale il sınırında yollar havadan görüntülenerek araç yoğunluğu olan noktalara anında müdahale edilmesi sağlandı.

Balıkesir'de, Ramazan Bayramı tatilinde Edremit Körfezi'nde oluşan araç yoğunluğu havadan denetlendi.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Emniyet Müdürü Zafer Sönmez ve Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Özkan Kavak, Çanakkale-İzmir kara yolunun Balıkesir-Çanakkale il sınırındaki Mıhlı kontrol noktasında ekiplerin denetimlerini koordine etti.

Körfez bölgesine giren araçları drone ile görüntüleyen Sırmalı ile beraberindeki emniyet ve jandarma yetkilileri, yoğunluk olan noktalara anında müdahale edilmesini sağladı.

Edremit Körfezi girişindeki kontrol noktasında araçları durduran Sırmalı, sürücülerden yolculuk esnasında dikkatli olmalarını istedi.

Sırmalı, uygulama noktasında gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik güçleri ve trafik ekiplerinin 24 saat esasına göre fedakarca çalışmalarını yürüttüğünü söyledi.

Trafik yoğunluğunun sürdüğünü vurgulayan Sırmalı, "Vatandaşlarımızın güvenli ve huzurlu bir şekilde yolculuk yapmaları için tedbirlerimizi almış bulunmaktayız. Sürücülerimizin kuralları ihlal etmemesini istiyoruz. Emniyet kemerlerini takmaları, dikkatli olmaları ve yayalara öncelik vermeleri hususunda daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Yorulduklarında mutlaka dinlensinler. Lütfen bu bayram sevincimizi üzüntüye dönüştürmeyelim." dedi.

 

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 12:49
  1. İzmir
  2. Ramazan Bayramı
  3. Balıkesir-Çanakkale il sınırı
  4. Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı
  5. Zafer Sönmez
  6. Jandarma Yüzbaşı Özkan Kavak
  7. Edremit Körfezi

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