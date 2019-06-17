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Bayram: “TMO lisanslı depolar üzerinden mahsul alımına başladı”

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, TMO’nun lisanslı depolar üzerinden mahsul alımına başladığını söyledi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 15:40
Bayram: “TMO lisanslı depolar üzerinden mahsul alımına başladı”

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, TMO’nun lisanslı depolar üzerinden mahsul alımına başladığını söyledi.


Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Mehmet Bayram, üreticilerin ürünlerini Karaman’da bulunan lisanslı depolar üzerinden TMO’ya satabileceklerini belirterek, "Bu üreticiler yüzde 2 stopaj ve SGK kesintisinden muaf olacaklardır. Ürünlerini lisanslı depoya teslim eden üreticilerimize ton başına 25 lira nakliye ücreti desteği ve yetkili sınıflandırıcı tarafından yapılan analizler için 25 lira analiz ücreti desteği verilecektir. Ürün teslimi yapan üreticilerimize lisanslı depolarda muhafaza ettikleri ürünler için 6 ay süreyle ton başına ayda 6 lira depo kira desteği de verilecektir. Ürün teslimi yapacak üreticilerimizin, İl Tarım Müdürlüğünden ÇKS bilgilerini güncellemesi, kimlik belgesi ile herhangi bir bankadan açılmış yatırım hesabının bulunması gerekmektedir. Gerekli şartları yerine getiren üreticilerimiz, ürünlerini lisanslı depolara hızlı bir şekilde, sıra beklemeden ve randevu almadan teslim edebileceklerdir" dedi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 15:40
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