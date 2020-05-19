Bayram tatlıları ve tarifleri | Yöresel ve yeni tatlı tarifleri

Bayram tatlıları ve tariflerini sizler için derledik. Bayramda yapılan tatlıların lezzeti bir ayrı oluyor. Her bayramda baklava, sütlaç gibi tatlıların yanı sıra yeni lezzetler aranıyor. Peki ama bayramda hangi tatlılar yapılır? Bayram için hafif tatlılar hangileri? Farklı, kolay, hafif, sütlü, şerbetli, pratik ve değişik tatlı tarifleri arayanlar bu yazıyı mutlaka okumalı! Kakaolu kekinden şerbetli tatlısına, yöresel lezzetlerden doğal şekerli ya da şekersiz tatlılara kadar birçok farklı tatlı tarifini burada bulabilirsiniz. Misafirlerinizi şaşırtmak ve yeni tarifler denemek istiyorsanız, ölçülü ve tam kıvamında tarifler için okumaya devam edin...