  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bayram tatlıları ve tarifleri | Yöresel ve yeni tatlı tarifleri

Midye baklava nasıl yapılır? Bayramlık midye tatlısı tarifi

Vuhan korkunç yemeği araştırdı! 1500 farklı koronavirüs

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Ilısu Barajı açılışı gerçekleştiriliyor... - CANLI

Batman’da sosyal mesafenin korunması için müthiş üretim
için kalan
Yemek Tarifleri

Bayram tatlıları ve tarifleri | Yöresel ve yeni tatlı tarifleri

Bayram tatlıları ve tariflerini sizler için derledik. Bayramda yapılan tatlıların lezzeti bir ayrı oluyor. Her bayramda baklava, sütlaç gibi tatlıların yanı sıra yeni lezzetler aranıyor. Peki ama bayramda hangi tatlılar yapılır? Bayram için hafif tatlılar hangileri? Farklı, kolay, hafif, sütlü, şerbetli, pratik ve değişik tatlı tarifleri arayanlar bu yazıyı mutlaka okumalı! Kakaolu kekinden şerbetli tatlısına, yöresel lezzetlerden doğal şekerli ya da şekersiz tatlılara kadar birçok farklı tatlı tarifini burada bulabilirsiniz. Misafirlerinizi şaşırtmak ve yeni tarifler denemek istiyorsanız, ölçülü ve tam kıvamında tarifler için okumaya devam edin...

Yeniakit Publisher
2020-05-19 17:28:00 -
Bayram tatlıları ve tarifleri | Yöresel ve yeni tatlı tarifleri

Birbirinden lezzetli kolay, pratik ve herkesin yapabileceği tarifler bu yazıda!

Basit donut yapımı | Donutun püf noktaları
Basit donut yapımı | Donutun püf noktaları

Kadın - Aile

Basit donut yapımı | Donutun püf noktaları

Kakaolu waffle | Basit ve muhteşem lezzet
Kakaolu waffle | Basit ve muhteşem lezzet

Kadın - Aile

Kakaolu waffle | Basit ve muhteşem lezzet

Naneli lokum tarifi | Harika lezzeti damaklarınızı şenlendirecek
Naneli lokum tarifi | Harika lezzeti damaklarınızı şenlendirecek

Kadın - Aile

Naneli lokum tarifi | Harika lezzeti damaklarınızı şenlendirecek

Lokma tatlısının tarifi ve püf noktası | Son zamanların favorisi
Lokma tatlısının tarifi ve püf noktası | Son zamanların favorisi

Kadın - Aile

Lokma tatlısının tarifi ve püf noktası | Son zamanların favorisi

Zerde | Osmanlı saraylarından yadigar, özel reçeteli tatlı tarifi
Zerde | Osmanlı saraylarından yadigar, özel reçeteli tatlı tarifi

Kadın - Aile

Zerde | Osmanlı saraylarından yadigar, özel reçeteli tatlı tarifi

Kat kat tadıyla mest olacağınız yepyeni lezzet: Muzlu krep pasta
Kat kat tadıyla mest olacağınız yepyeni lezzet: Muzlu krep pasta

Kadın - Aile

Kat kat tadıyla mest olacağınız yepyeni lezzet: Muzlu krep pasta

Çatlamayan birebir ölçülü rulo pasta
Çatlamayan birebir ölçülü rulo pasta

Kadın - Aile

Çatlamayan birebir ölçülü rulo pasta

Krem dokusuyla çikolatanın keyfine varacağınız tart tarifi
Krem dokusuyla çikolatanın keyfine varacağınız tart tarifi

Kadın - Aile

Krem dokusuyla çikolatanın keyfine varacağınız tart tarifi

Çikolata ve fıstık ezmeli dondurulmuş pasta
Çikolata ve fıstık ezmeli dondurulmuş pasta

Kadın - Aile

Çikolata ve fıstık ezmeli dondurulmuş pasta

İzmir bombası | Akışkan çikolatasıyla mest olacağınız bir tatlı
İzmir bombası | Akışkan çikolatasıyla mest olacağınız bir tatlı

Kadın - Aile

İzmir bombası | Akışkan çikolatasıyla mest olacağınız bir tatlı

Yumuşacık kıvamıyla çikolatalı köpük köpük mus
Yumuşacık kıvamıyla çikolatalı köpük köpük mus

Kadın - Aile

Yumuşacık kıvamıyla çikolatalı köpük köpük mus

Mochi | Geleneksel Japon tatlısının orijinal tarifi
Mochi | Geleneksel Japon tatlısının orijinal tarifi

Kadın - Aile

Mochi | Geleneksel Japon tatlısının orijinal tarifi

Pratik cezerye tarifine bayılacaksınız
Pratik cezerye tarifine bayılacaksınız

Kadın - Aile

Pratik cezerye tarifine bayılacaksınız

Profiterol ve çikolatalı enfes tatlı tarifi
Profiterol ve çikolatalı enfes tatlı tarifi

Kadın - Aile

Profiterol ve çikolatalı enfes tatlı tarifi

3 malzemeli pratik kurabiye
3 malzemeli pratik kurabiye

Kadın - Aile

3 malzemeli pratik kurabiye

Şekersiz kremalı çilekli pasta yapmaya ne dersiniz?
Şekersiz kremalı çilekli pasta yapmaya ne dersiniz?

Kadın - Aile

Şekersiz kremalı çilekli pasta yapmaya ne dersiniz?

Çikolata severlerin hayalini süsleyen rüya tart
Çikolata severlerin hayalini süsleyen rüya tart

Kadın - Aile

Çikolata severlerin hayalini süsleyen rüya tart

Latteli dondurulmuş pastanın kokusu dört yanınızı saracak
Latteli dondurulmuş pastanın kokusu dört yanınızı saracak

Kadın - Aile

Latteli dondurulmuş pastanın kokusu dört yanınızı saracak

Evde karamelli çikolata yapmaya ne dersiniz?
Evde karamelli çikolata yapmaya ne dersiniz?

Kadın - Aile

Evde karamelli çikolata yapmaya ne dersiniz?

Sağlıklı atıştırmalık | Bademli ve hindistan cevizli kurabiye
Sağlıklı atıştırmalık | Bademli ve hindistan cevizli kurabiye

Kadın - Aile

Sağlıklı atıştırmalık | Bademli ve hindistan cevizli kurabiye

Kremalı pasta tadında pratik meyveli parfe tarifi
Kremalı pasta tadında pratik meyveli parfe tarifi

Kadın - Aile

Kremalı pasta tadında pratik meyveli parfe tarifi

Kadayıflı kuş yuvası tatlısı
Kadayıflı kuş yuvası tatlısı

Kadın - Aile

Kadayıflı kuş yuvası tatlısı

3,5 dakikada hazırlanan 3 malzemeli kurabiye
3,5 dakikada hazırlanan 3 malzemeli kurabiye

Kadın - Aile

3,5 dakikada hazırlanan 3 malzemeli kurabiye

Balkabaklı turta | Yepyeni lezzetiyle damakları şenlendirecek tarif
Balkabaklı turta | Yepyeni lezzetiyle damakları şenlendirecek tarif

Kadın - Aile

Balkabaklı turta | Yepyeni lezzetiyle damakları şenlendirecek tarif

Yemyeşil pasta | Matcha çayını bu kadar lezzetli tüketmiş miydiniz? Yemyeşil pasta | Matcha çayını bu kadar lezzetli tüketmiş miydiniz?
Yemyeşil pasta | Matcha çayını bu kadar lezzetli tüketmiş miydiniz? Yemyeşil pasta | Matcha çayını bu kadar lezzetli tüketmiş miydiniz?

Kadın - Aile

Yemyeşil pasta | Matcha çayını bu kadar lezzetli tüketmiş miydiniz? Yemyeşil pasta | Matcha çayını bu kadar lezzetli tüketmiş miydiniz?

9 dakikada 3 renkli yumuşak pasta
9 dakikada 3 renkli yumuşak pasta

Kadın - Aile

9 dakikada 3 renkli yumuşak pasta

Mekik tatlısı | Görüntüsüyle mest eden pratik ve şirin tatlı tarifi
Mekik tatlısı | Görüntüsüyle mest eden pratik ve şirin tatlı tarifi

Kadın - Aile

Mekik tatlısı | Görüntüsüyle mest eden pratik ve şirin tatlı tarifi

Krema ve çikolatalı dilim pasta tarifi
Krema ve çikolatalı dilim pasta tarifi

Kadın - Aile

Krema ve çikolatalı dilim pasta tarifi

Japon cheese keki nasıl yapılır?
Japon cheese keki nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Japon cheese keki nasıl yapılır?

Meyveli kurabiye nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?
Meyveli kurabiye nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Kadın - Aile

Meyveli kurabiye nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Hurmalı kurabiye nasıl yapılır?
Hurmalı kurabiye nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Hurmalı kurabiye nasıl yapılır?

Antep fıstıklı sarma | Muhteşem lezzetiyle yeşil burma tarifi
Antep fıstıklı sarma | Muhteşem lezzetiyle yeşil burma tarifi

Kadın - Aile

Antep fıstıklı sarma | Muhteşem lezzetiyle yeşil burma tarifi

Höşmerim tarifi | Höşmerim nedir?
Höşmerim tarifi | Höşmerim nedir?

Kadın - Aile

Höşmerim tarifi | Höşmerim nedir?

Nişastalı kurabiye | 15 dakikada hafif ve ağızda dağılan enfes lezzet
Nişastalı kurabiye | 15 dakikada hafif ve ağızda dağılan enfes lezzet

Kadın - Aile

Nişastalı kurabiye | 15 dakikada hafif ve ağızda dağılan enfes lezzet

Portakallı aşure | En pratik ve lezzetli aşure tarifi
Portakallı aşure | En pratik ve lezzetli aşure tarifi

Kadın - Aile

Portakallı aşure | En pratik ve lezzetli aşure tarifi

Muzlu muhallebi nasıl yapılır? | Tam kıvamında tarif
Muzlu muhallebi nasıl yapılır? | Tam kıvamında tarif

Kadın - Aile

Muzlu muhallebi nasıl yapılır? | Tam kıvamında tarif

Çekirdekli kek | Özel reçetesiyle yepyeni tarif
Çekirdekli kek | Özel reçetesiyle yepyeni tarif

Kadın - Aile

Çekirdekli kek | Özel reçetesiyle yepyeni tarif

Çikolatalı tartolet tarifi
Çikolatalı tartolet tarifi

Kadın - Aile

Çikolatalı tartolet tarifi

Böğürtlen soslu muhallebi | Sade ve enfes lezzet...
Böğürtlen soslu muhallebi | Sade ve enfes lezzet...

Kadın - Aile

Böğürtlen soslu muhallebi | Sade ve enfes lezzet...

Çikolata soslu ıslak kek tarifi
Çikolata soslu ıslak kek tarifi

Kadın - Aile

Çikolata soslu ıslak kek tarifi

Petito kurabiye tarifi
Petito kurabiye tarifi

Kadın - Aile

Petito kurabiye tarifi

Kahveli tiramisu topları
Kahveli tiramisu topları

Kadın - Aile

Kahveli tiramisu topları

Ispanaklı pankek nasıl yapılır?
Ispanaklı pankek nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Ispanaklı pankek nasıl yapılır?

Pavlova nasıl yapılır? Orman meyveli pavlova tatlısı tarifi
Pavlova nasıl yapılır? Orman meyveli pavlova tatlısı tarifi

Kadın - Aile

Pavlova nasıl yapılır? Orman meyveli pavlova tatlısı tarifi

Çikolatalı kruvasan tarifi
Çikolatalı kruvasan tarifi

Kadın - Aile

Çikolatalı kruvasan tarifi

Aside tatlısı nasıl yapılır? Pekmezli aside tatlısı tarifi
Aside tatlısı nasıl yapılır? Pekmezli aside tatlısı tarifi

Kadın - Aile

Aside tatlısı nasıl yapılır? Pekmezli aside tatlısı tarifi

Çilekli kalpli kurabiye tarifi
Çilekli kalpli kurabiye tarifi

Kadın - Aile

Çilekli kalpli kurabiye tarifi

Mug kek | Bardakta kek tarifi
Mug kek | Bardakta kek tarifi

Kadın - Aile

Mug kek | Bardakta kek tarifi

Tavada kek tarifi
Tavada kek tarifi

Kadın - Aile

Tavada kek tarifi

Tart kalbında tiramisu nasıl yapılır? Tiramisu tarifi
Tart kalbında tiramisu nasıl yapılır? Tiramisu tarifi

Kadın - Aile

Tart kalbında tiramisu nasıl yapılır? Tiramisu tarifi

Eti burçak tatlı tarifi nasıl yapılır?
Eti burçak tatlı tarifi nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Eti burçak tatlı tarifi nasıl yapılır?

Ev yapımı fıstıklı sarma
Ev yapımı fıstıklı sarma

Kadın - Aile

Ev yapımı fıstıklı sarma

Muhallebili Tel Kadayıf Tatlısı nasıl yapılır?
Muhallebili Tel Kadayıf Tatlısı nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Muhallebili Tel Kadayıf Tatlısı nasıl yapılır?

Cheesecake tarifi | Limon sos nasıl yapılır?
Cheesecake tarifi | Limon sos nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Cheesecake tarifi | Limon sos nasıl yapılır?

Irmikli kalburabastı nasıl yapılır?
Irmikli kalburabastı nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Irmikli kalburabastı nasıl yapılır?

Çikolatalı Makaron nasıl yapılır?
Çikolatalı Makaron nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Çikolatalı Makaron nasıl yapılır?

Portakallı Hira tatlısı nasıl yapılır?
Portakallı Hira tatlısı nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Portakallı Hira tatlısı nasıl yapılır?

Cevizli ve Havuçlu Kek Nasıl Yapılır?
Cevizli ve Havuçlu Kek Nasıl Yapılır?

Kadın - Aile

Cevizli ve Havuçlu Kek Nasıl Yapılır?

Kolay ayva tatlısı tarifi
Kolay ayva tatlısı tarifi

Kadın - Aile

Kolay ayva tatlısı tarifi

Hazır yufkadan bülbül yuvası tatlısı tarifi
Hazır yufkadan bülbül yuvası tatlısı tarifi

Kadın - Aile

Hazır yufkadan bülbül yuvası tatlısı tarifi

Çikolatalı paşa lokumu tarifi
Çikolatalı paşa lokumu tarifi

Kadın - Aile

Çikolatalı paşa lokumu tarifi

Çikolatalı çatlak kurabiye tarifi
Çikolatalı çatlak kurabiye tarifi

Kadın - Aile

Çikolatalı çatlak kurabiye tarifi

Kakaolu ıslak kek browni | Kolay ıslak kek tarifi
Kakaolu ıslak kek browni | Kolay ıslak kek tarifi

Kadın - Aile

Kakaolu ıslak kek browni | Kolay ıslak kek tarifi

Evde waffle hamuru nasıl yapılır?
Evde waffle hamuru nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Evde waffle hamuru nasıl yapılır?

Şerbetli irmik tatlısı | Revani tatlısı nasıl yapılır?
Şerbetli irmik tatlısı | Revani tatlısı nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Şerbetli irmik tatlısı | Revani tatlısı nasıl yapılır?

1 tepsi cevizli baklava tarifi
1 tepsi cevizli baklava tarifi

Kadın - Aile

1 tepsi cevizli baklava tarifi

3 malzemeli mozaik nasıl yapılır? Mozaik pasta tarifi ve malzemeleri
3 malzemeli mozaik nasıl yapılır? Mozaik pasta tarifi ve malzemeleri

Kadın - Aile

3 malzemeli mozaik nasıl yapılır? Mozaik pasta tarifi ve malzemeleri

Otur fatma tatlısı nasıl yapılır? Otur fatma tatlısı malzemeleri ve tarifi
Otur fatma tatlısı nasıl yapılır? Otur fatma tatlısı malzemeleri ve tarifi

Kadın - Aile

Otur fatma tatlısı nasıl yapılır? Otur fatma tatlısı malzemeleri ve tarifi

Jalebi nasıl yapılır? Hint tatlısı yapımı tarifi ve malzemeleri
Jalebi nasıl yapılır? Hint tatlısı yapımı tarifi ve malzemeleri

Kadın - Aile

Jalebi nasıl yapılır? Hint tatlısı yapımı tarifi ve malzemeleri

En güzel baklava hamuru nasıl yapılır?
En güzel baklava hamuru nasıl yapılır?

Kadın - Aile

En güzel baklava hamuru nasıl yapılır?

Gülüt nasıl yapılır? Gülüt malzemeleri ve tarifi
Gülüt nasıl yapılır? Gülüt malzemeleri ve tarifi

Kadın - Aile

Gülüt nasıl yapılır? Gülüt malzemeleri ve tarifi

2 yumurtalı portakallı kek tarifi
2 yumurtalı portakallı kek tarifi

Kadın - Aile

2 yumurtalı portakallı kek tarifi

Çikolata soslu etimek tatlısı tarifi | Ganajlı etimek nasıl yapılır?
Çikolata soslu etimek tatlısı tarifi | Ganajlı etimek nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Çikolata soslu etimek tatlısı tarifi | Ganajlı etimek nasıl yapılır?

Portakallı etimek tatlısı tarifi nasıl yapılır? Portakallı etimek tatlısı malzemeleri
Portakallı etimek tatlısı tarifi nasıl yapılır? Portakallı etimek tatlısı malzemeleri

Kadın - Aile

Portakallı etimek tatlısı tarifi nasıl yapılır? Portakallı etimek tatlısı malzemeleri

Jöleli pasta nasıl yapılır? Çilek jöleli kremalı pasta tarifi
Jöleli pasta nasıl yapılır? Çilek jöleli kremalı pasta tarifi

Kadın - Aile

Jöleli pasta nasıl yapılır? Çilek jöleli kremalı pasta tarifi

Kupta güllaç tarifi nasıl yapılır? Porsiyonluk güllaç tarifi
Kupta güllaç tarifi nasıl yapılır? Porsiyonluk güllaç tarifi

Kadın - Aile

Kupta güllaç tarifi nasıl yapılır? Porsiyonluk güllaç tarifi

Sütlü hurma tatlısı tarifi | Sütlü hurma tatlısı nasıl yapılır?
Sütlü hurma tatlısı tarifi | Sütlü hurma tatlısı nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Sütlü hurma tatlısı tarifi | Sütlü hurma tatlısı nasıl yapılır?

Bol sütlü güllaç tarifi | Tam kıvamında güllaç ölçüsü
Bol sütlü güllaç tarifi | Tam kıvamında güllaç ölçüsü

Yemek Tarifleri

Bol sütlü güllaç tarifi | Tam kıvamında güllaç ölçüsü

Ev yapımı baklava nasıl yapılır? | En lezzetli baklava hamuru tarifi
Ev yapımı baklava nasıl yapılır? | En lezzetli baklava hamuru tarifi

Kadın - Aile

Ev yapımı baklava nasıl yapılır? | En lezzetli baklava hamuru tarifi

Ağlayan pasta nasıl yapılır? Ağlayan pasta tarifi ve malzemeleri...
Ağlayan pasta nasıl yapılır? Ağlayan pasta tarifi ve malzemeleri...

Kadın - Aile

Ağlayan pasta nasıl yapılır? Ağlayan pasta tarifi ve malzemeleri...

Kolay künefe nasıl yapılır? Künefe malzemeleri ve künefe tarifi
Kolay künefe nasıl yapılır? Künefe malzemeleri ve künefe tarifi

Yemek Tarifleri

Kolay künefe nasıl yapılır? Künefe malzemeleri ve künefe tarifi

Havuçlu tarçınlı kek tarifi | Krema ve karamel soslu havuçlu kek nasıl yapılır?
Havuçlu tarçınlı kek tarifi | Krema ve karamel soslu havuçlu kek nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Havuçlu tarçınlı kek tarifi | Krema ve karamel soslu havuçlu kek nasıl yapılır?

Ustasından trileçe tarifi | 3 sütlü trileçe yapımı
Ustasından trileçe tarifi | 3 sütlü trileçe yapımı

Kadın - Aile

Ustasından trileçe tarifi | 3 sütlü trileçe yapımı

İrmikli revani tarifi | Şerbetli irmik tatlısı yapımı
İrmikli revani tarifi | Şerbetli irmik tatlısı yapımı

Kadın - Aile

İrmikli revani tarifi | Şerbetli irmik tatlısı yapımı

Bayram baklava tarifi | Baklava hamurunun püf noktaları
Bayram baklava tarifi | Baklava hamurunun püf noktaları

Kadın - Aile

Bayram baklava tarifi | Baklava hamurunun püf noktaları

Çilekli irmik topları tarifi | Pudingle yapılan muhteşem çilek topları
Çilekli irmik topları tarifi | Pudingle yapılan muhteşem çilek topları

Yemek Tarifleri

Çilekli irmik topları tarifi | Pudingle yapılan muhteşem çilek topları

Dut pestilin yapılışı ve malzemeleri | Köy pestili nasıl yapılır?
Dut pestilin yapılışı ve malzemeleri | Köy pestili nasıl yapılır?

Yemek Tarifleri

Dut pestilin yapılışı ve malzemeleri | Köy pestili nasıl yapılır?

Browni ıslak kurabiye nasıl yapılır? Islak kek tadında şerbetli kurabiye tarifi
Browni ıslak kurabiye nasıl yapılır? Islak kek tadında şerbetli kurabiye tarifi

Yemek Tarifleri

Browni ıslak kurabiye nasıl yapılır? Islak kek tadında şerbetli kurabiye tarifi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı