Bayram tatiliyle İzmir’de sokaklar bomboş kaldı

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması sebebiyle İzmirlilerin tatil beldelerine akın etmesiyle, şehrin meydanları bomboş kaldı.

İzmirliler Ramazan Bayramı tatilini değerlendirerek tatil beldelerine akın edince, kentteki cadde ve sokaklar boşaldı. Araçların trafik dolayısıyla güçlükle ilerleyebildiği caddelerde seyir halinde araca rastlanmazken, vatandaşların yoğun olarak gezintiye çıktığı ve normal şartlarda kalabalık olan Kordonboyu’nda kimsenin bulunmaması dikkat çekti.

“Güllerimi satacak insan kalmadı”

Alsancak Kordon’daki çiçekçiler de kent boşalınca, çiçeklerini satacak insan bulamamaktan yakındı. Güllerini toplayıp satmak için Kordon’a gelen Çiçekçi Nergis, “Geldim kimse yok, güllerimi kime satayım. İzmir İzmirlikten çıktı, ortalık bomboş. Bekliyorum çiçek satayım da eve ekmek götüreyim. Fakat para kazanamıyoruz. Eskiden İzmir bayram geldiği zaman cıvıl cıvıl olurdu. Şimdi insan kalmıyor herkes tatilde” dedi.

“Bayram yaza denk gelince tatille değerlendiriliyor”

Karaman’dan İzmir’e gezme amaçlı gelen Feride Çıtlak kenti daha kalabalık beklediğini dile getirerek, “Şaşırdım, daha yoğun bekliyordum ama sanırım Çeşme gibi tatil beldeleri daha kalabalıktır. Son birkaç yıldır bayram tatilleri yaz mevsimine denk geliyor. Öyle olunca da insanlar bunu tatille değerlendirmek istiyorlar. Kışın olsaydı sanki daha çok aileyle vakit geçirilirdi” diye konuştu.

Kimileri çalışarak geçiriyor

İzmir sokaklarında bayramı kimileri de çalışarak geçirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görevli Mehmet Fırat bayram da olsa işlerini aksatmadıklarını, bayramı çalışarak geçirdiğini söyledi.