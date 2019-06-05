Bayram tatilinin 4 günlük acı bilançosu: 36 ölü 275 yaralı

Bayram tatili için 31 Mayıs Cuma günü mesai bitimi sonrasında yola koyulanlar gittikleri yerlere ulaştı. Gerek sahil bölgelerine gerekse memleketlerine gidenler bu bölgelerde yoğunluk oluşturdu. Bayramın birinci günü olan bugün de yurt genelinde birçok noktada denetimler devam ederken, zaman zaman trafikte aksamalar meydana geldi.





Tatilin dört günlük kaza bilançosu: 100 kaza, 39 ölü, 301 yaralı

Ramazan Bayramı tatilinin ilk dört gününde yurt genelinde meydana gelen 100 kazada 39 kişi yaşamını yitirirken, 301 kişi de yaralandı. Gün gün kaza bilançosu ise şöyle oldu:



