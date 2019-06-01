Bayram tatiline giden işçiler kaza yaptı: 5 yaralı Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yaşanan trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yaşanan trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralıların bayram tatili için memleketlerine giden işçiler olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Mersin’den memleketleri Elazığ’a bayram tatili için giden işçilerin bulunduğu otomobil Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi’nde, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi ile yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü Mehmet Aydemir ile araçta bulunan Mehmet Öztekeli, Erdem Demirtaş ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası otomobilde sıkışan bazı yaralılar Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Doğanşehir ve Malatya’daki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.