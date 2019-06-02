Bayram tatiline giden aile kaza geçirdi: 1 ölü, 4 yaralı

Bandırma’dan bayram tatili için Balıkesir’in Dursunbey ilçesine gelen ailenin bulunduğu otomobil takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, bayram tatili için ailesiyle birlikte Bandırma’dan Dursunbey’e gelen Hüseyin Arslan idaresindeki 10 ANR 23 plakalı otomobil, Işıklar Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Sürücü Hüseyin Arslan ile Alimenur, Derinsu ve Ferdane Arslan kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, Alime Arslan ise ağır yaralandı. Ağır yaralanan sürücünün annesi Alime Arslan, olay yerine gelen ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılar kaldırıldıkları Dursunbey Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.