0553 313 94 23

Bayram tatilinden dönüş trafiği

Ramazan Bayramı tatilinde yerli turist akınına uğrayan Güney Ege'nin ünlü turizm merkezleri Bodrum, Marmaris, Fethiye, Akyaka ve Datça ile bu ilçelere bağlantı yollarında yoğunluk devam ediyor- Muğla Valisi Esengül Civelek, turizm merkezlerinin dönüş güzergahlarında oluşturulan kontrol noktalarını denetledi

09 Haziran 2019 Pazar 16:16
Bayram tatilinden dönüş trafiği

MUĞLA (AA) - Ramazan Bayramı tatilinde yerli turist akınına uğrayan Güney Ege'nin ünlü turizm merkezleri Bodrum, Marmaris, Fethiye, Akyaka ve Datça ile bu ilçelere bağlantı yollarında dönüş trafiği yoğunluğu yaşanıyor.

Muğla Valisi Esengül Civelek, Ramazan Bayramı tatilinin son gününde dönüşe geçenlerin yol açtığı yoğunluk nedeniyle oluşturulan trafik denetleme noktalarında incelemelerde bulundu.

İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ile Aydın-Muğla, Marmaris-Muğla ve Muğla-Denizli kara yollarındaki uygulama noktalarını gezen Vali Civelek, trafiğin son durumu hakkında bilgi aldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlardaki çocuklara, Civelek ve Çetinkaya tarafından İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı iş birliğiyle başlatılan "Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" projesi kapsamında kırmızı düdük, tişört, şapka ve broşür dağıtıldı.

Sohbet ettiği sürücülerden yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamalarını isteyen Civelek, trafik işaret ve işaretçilerine uyulmasının önemini vurguladı.

Civelek, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram tatili süresince trafik kazalarını en aza indirebilmek için il genelinde trafik düzeni ve güvenliğine yönelik tedbirleri en üst seviyeye çıkardıklarını söyledi.

Denetimlerin artırıldığını, drone'la ve helikopterlerle de havadan denetim yaptıklarını ifade eden Civelek, kentte bayram süresince olumsuz bir durum yaşanmadığını, gelen ziyaretçilerin evlerine mutlu bir şekilde döndüğünü kaydetti.

Civelek, Muğla ve ilçelerinde bayram tatili boyunca yaşanan yoğunluktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Öte yandan, Ramazan Bayramı tatilinde yerli turist akınına uğrayan Güney Ege'nin ünlü turizm merkezleri Bodrum, Marmaris, Fethiye, Akyaka ve Datça ile bu ilçelere bağlantı yollarında yoğunluk devam ediyor.

Trafik polisleri ve jandarma ekipleri aralıksız alkol ve emniyet kemeri denetimi yaparken, hız limitinin üzerinde seyreden araç sürücülerine cezai işlem uyguluyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 16:16
  1. bayram tatili
  2. Muğla
  3. MuğlaValisi Esengül Civelek
  4. Ramazan Bayramı
  5. trafik denetimi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TEM otoyolunda yaşanan katliam gibi kazanın detayları ortaya çıktı
    1. TEM otoyolunda yaşanan katliam gibi..
    2. İzlanda-Türkiye maçını Szymon..
    3. TFF 2.Ligtakımı Zonguldak..
    4. Bilecik’te orman yangını
    5. Milletten 20 TL isteyen CHP’liler özel..
    6. CHP zihniyetinin bir skandalı daha..
    7. Bayram tatilinin son gününü piknikte..
    8. Zonguldak Kömürspor’un kalecisine 1...
    9. Pakistan’da ana muhalefet lideri..
    10. Eski Afganistan Futbol Federasyonu..
    11. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:..
    12. Menemenspor’dan kayyum tepkisi
    13. Köpeklerin saldırısına uğrayan genç..
    14. Torbadan taşlar çıktı! 9 çocuk babası..
    15. Melikgazi Belediyesi ile ORAN arasında..
    16. Bayram tatilinden dönüş trafiği
    17. Erciyes, Yaz Mevsiminde de..
    18. A Milli Futbol Takımı, İzlanda'ya gitti
    19. Başkan Altay: “Huzur iklimine katkı..
    20. Anne sütünü arttırmanın püf noktaları..
    İslam düşmanı CHP'li Uğur Dündar'dan komik 'ortak yayın' iddiası!
    İslam düşmanı CHP'li Uğur Dündar'dan komik 'ortak yayın' iddiası!
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler