Bayram tatilinde trafik kazaları can almaya devam ediyor

ADANA (AA) - Ramazan Bayramı tatilinin başından bu yana yurt genelinde şehirler arası ve şehir içi yollar ile kırsal yerleşim birimlerinde meydana gelen trafik kazalarında 61 kişi yaşamını yitirdi, 536 kişi yaralandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, bayram tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun başladığı 31 Mayıs Cuma günü mesai bitiminden bugün saat 16.00'ya kadar çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

Yurt genelinde, son 24 saatteki trafik kazalarında 11 kişi hayatını kaybetti, 127 kişi yaralandı.

Alınan tedbirler ve yapılan uyarılara rağmen 31 Mayıs mesai bitiminden bugün saat 16.00'ya kadar meydana gelen kazalarda 61 kişi yaşamını yitirdi, 536 kişi yaralandı.

Son 24 saatte meydana gelen kazalardan bazıları ise şöyle:

- Muğla'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Muğla'nın Ula ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Süleyman Bardakçı yönetimindeki 20 VF 259 plakalı otomobil, Ula-Akyaka kara yolu Kızılağaç mevkisinde, bankette yolcu indiren Feridun Armutçuoğlu'nun kullandığı 06 BT 1801 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki Oğuz Atunga, İbrahim Ege Armutçuoğlu, Burak Tahmaz, Hasan Bardakçı ve İsmail Deniz Pençe yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan sürücülerden Feridun Armutçuoğlu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

- Diyarbakır'da 2 ayrı kazada 29 kişi yaralandı



Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 20 kişi yaralandı.

Hidayet Ceyhan yönetimindeki 21 AAL 463 plakalı yolcu minibüsü, Ergani-Çermik kara yolu Yolköprü Mahallesi mevkisinde, aynı istikamette yolcu durağında bekleyen Yahya Kaçar idaresindeki 21 HD 254 plakalı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada, yolcu minibüsündeki Medine, Zeynep, Bekir, Zübeyde, Remzi, Ramazan, Mizgin, Leyla, Zeynepnur, Figen, Mevlüde ve Yusuf Acun, Songül, Muhammet ve Sümeyye Ayhan, Uğur, Medine ve Umut Batu ile Celal ve Zeycan Ceyhan yaralandı.

112 acil servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Diyarbakır-Silvan kara yolunda meydana gelen trafik kazasında da 9 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 21 BH 535 plakalı yolcu minibüsü, Silvan Bulvarı mevkisinde, 21 KL 717 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

- Hatay'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Hatay'ın Hassa ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Mustafa Koçar'ın kullandığı 31 NCU 47 plakalı otomobil, Hassa-Gaziantep kara yolunun Buhara Mahallesi mevkisindeki kavşakta, Ahmet Gülerdem idaresindeki 31 ABR 200 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki Firdevs, Büşra, Erdem, Betül ve Ayşe Gülerdem, Tolgahan ve Nilüfer Koçar ile Nilgün Özlem yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Ayşe Gülerdem, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

- Kütahya'da 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Sezer Ö. yönetimindeki 64 LK 084 plakalı otomobil, Gediz-Altıntaş kara yolunun 34'üncü kilometresinde, karşı yönden gelen Süleyman İ'nin kullandığı 43 AAP 805 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada sürücüler ile araçlardaki 6 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

- Sivas'ta trafik kazası: 7 yaralı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Erdem Kılıç (35) yönetimindeki 58 DD 947 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Kılıçpınar köyü kavşağı yakınında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Sürücü ile otomobilde bulunan Sevcan (29), Şeyma (10), Berat (8), Serkan (11), Ülkü Sena (3) ve Berre Hacer Kılıç (4) yaralandı.

Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

- Bolu'da trafik kazası: 6 yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, minibüsle cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Mudurnu'dan Nallıhan yönüne giden Rıdvan Çakır idaresindeki 06 NDG 57 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Mehmet Sarıtaş yönetimindeki 34 YA 3451 plakalı cip, Dolayüz köyü yol ayrımında çarpıştı.



Kazada, cipte bulunan 4 kişi ile minibüsteki 2 kişi yaralandı.



Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

- Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

F.Ç'nin kullandığı 31 EG 706 plakalı kamyonet, Erzincan-Erzurum kara yolu Akyazı mevkisinde, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklette bulunan Gürcistan uyruklu Fazıl İslam (32) ile kimliği belirlenemeyen Afganistan uyruklu kişi ağır yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Fazıl İslam, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

- Samsun'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 11 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

İsmail Yakalı'nın kullandığı 55 SA 313 plakalı otomobil, Çatalarmut Mahallesi Barış Bulvarı'ndaki kavşakta, Ahmet Arslan idaresindeki 55 BDY 46 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.



Kazada, aralarında çocukların da bulunduğu araçlardaki 11 kişi yaralandı.



Ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi.

- Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, aynı aileden 3 kişi yaralandı.



Zeki Aytan (48) yönetimindeki 78 AAC 51 plakalı otomobil, Gökçeyazı Mahallesi Koraş mevkisinde, karşı yönden gelen Mehmet Zengen (32) idaresindeki 42 YG 289 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Fusun Zengen (31) hayatını kaybetti. Yaralanan Mehmet Zengen ile çocukları Hiranur (5) ve Kamile Zengen (8), 112 acil servis ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Baba Mehmet Zengen'in hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.



Kazadan yara almadan kurtulan diğer otomobilin sürücüsü Aytan ise gözaltına alındı.



Olay yerinde hayatını kaybeden anne Fusun Zengen'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



- İzmir'de hafif ticari araç devrildi: 9 yaralı

İzmir'in Bergama ilçesinde, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Helim Uslu yönetimindeki hafif ticari araç, Bergama-Soma kara yolunun 14'üncü kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile Özgür, Emine, Arda, Cem, Hülya Türk ve Özlem Türk Uslu ile Cansu, Ceren Uslu yaralandı.

112 acil servis ekiplerince Bergama Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.