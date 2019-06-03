Bayram tatilinde sürücülere hem havadan hem karadan denetim

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bayramda meydana gelebilecek kazaları önlemek amacıyla drone ile denetleme yaptı.

Gaziantep’te Ramazan Bayramı’nda 9 günlük tatil nedeniyle yaşanan trafik yoğunluğunda kazaları önlemek amacıyla drone ile trafik denetimi yapılıyor. Cuma günü başlayan bayram tatili ile birlikte Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, Gaziantep-Adana yolu üzerinde havadan drone ile karadan ise radar ile hız ve hatalı sollama gibi kural ihlali yapan sürücüleri tespit etti. Ekipler, kuralları ihlal eden sürücülere para cezası yazdı.

Kaza olmaması sevindirdi

Bayram tatilinin başlamasının ardından denetimleri sıkı tutan ekipler, 4 günlük süreçte başta kazaların sık yaşandığı yollarda olmak üzere trafik kurallarının en çok ihlal edildiği ve trafik yoğunluğunun yaşandığı yollarda kontrollerini arttırdı.

Gaziantep’in farklı bölgelerinde 4 gündür drone ile de denetimler yapan ekipler, şu ana kadar ise can kaybına yol açan bir kazanın olmamasının sevindirici olduğunu ifade etti.